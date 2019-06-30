Немецкие ученые: шпинат способствует росту мышц

Шпинат повышает массу и работоспособность мышц, являясь настоящим растительным "допингом". К такому выводу пришли специалисты Свободного университета Берлина.



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Как пишет немецкое издание Focus, исследователи провели небольшой эксперимент с участием 46 человек, которые на протяжении 10 недель принимали экстракт шпината и плацебо. По окончанию исследования всем испытуемым измерили мышечную силу. Выяснилось, что участники эксперимента существенно нарастили массу мышечной ткани.

По словам ученых, овощ обладает способностью укреплять мышцы и способствует росту мышечной ткани. В нем содержится экдистерон, который еще называют растительным стероидом.

Эффект оказался настолько поразительным, что исследователи считают необходимым включить экдистерон в список запрещенных для приема веществ.