Шпинат повышает массу и работоспособность мышц, являясь настоящим растительным "допингом". К такому выводу пришли специалисты Свободного университета Берлина.
Как пишет немецкое издание Focus, исследователи провели небольшой эксперимент с участием 46 человек, которые на протяжении 10 недель принимали экстракт шпината и плацебо. По окончанию исследования всем испытуемым измерили мышечную силу. Выяснилось, что участники эксперимента существенно нарастили массу мышечной ткани.
По словам ученых, овощ обладает способностью укреплять мышцы и способствует росту мышечной ткани. В нем содержится экдистерон, который еще называют растительным стероидом.
Эффект оказался настолько поразительным, что исследователи считают необходимым включить экдистерон в список запрещенных для приема веществ.
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