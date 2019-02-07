Уличную одежду носить дома опасно для здоровья

Специалисты после проведенных исследований убеждены, что многие люди имеют очень хорошую привычку переодеваться в домашнюю одежду, как только приходят с учебы или работы, сообщает Pora.ru.
Ученые доказали, что не переодеваться, а тем более ложиться на кровать в джинсах и кофточках "с улицы" опасно для здоровья. И главный источник заболеваний — дорожная пыль.
Американские ученые Райхан Хан и Марк Странд провели масштабное исследование, результаты которого описаны в работе "Дорожная пыль и ее влияние на человеческое здоровье". Эксперты установили, что твердые мельчайшие частицы — компоненты дорожной пыли — содержат цинк, алюминий и другие металлы. Они вызывают серьезные болезни в дыхательной системе человека.
Если дома еще и не снимать уличную обувь, можно подхватить листериоз — опасное и даже смертельное заболевание, вызванное бактериями листериями, живущими на кроссовках или ботинках. Эта болезнь в первом триместре беременности приводит к выкидышам. Такой результат доказан результатами исследования, проведенного на животных Школой Ветеринарной Медицины Мэдисон.
Помимо этого, листерии провоцируют развитие менингита — воспаления оболочек головного и спинного мозга. Первичными симптомами заболевания являются слабость, светобоязнь, мучительная головная боль, неспособность прямо держать шею.
По данным исследователей, листерии провоцируют появление симптомов энцефалита, который проявит себя в регулярной потере сознания, тошноте, сонливости и эпилептических припадках. Заболевание также связано с поражением головного мозга.
Есть, конечно, такой шанс и вовсе ничем не заболеть, однако комплект домашней одежды не только более удобный, но и безопасный.
Фото: Eva Katalin Kondoros/E+/Getty Images
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