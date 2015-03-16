Первую в мире пересадку кисти руки от живого донора провели во Вьетнаме

Во вьетнамском военном госпитале №108 в Ханое хирурги впервые в мире успешно пересадили кисть руки от живого донора.

О триумфе вьетнамской медицины сообщает сегодня, 25 февраля, новостной интернет-портал VNExpress.

Как следует из материала издания, операция была проведена 21 января пациенту, пострадавшему в результате несчастного случая на производстве еще в 2016 году.

Где удалось "раздобыть" живую руку?

Донором стал другой пациент с производственной травмой, у которого после повреждений локтя левой началась гангрена и встал вопрос об ампутации. Поскольку кисть руки практически не пострадала, врачи госпиталя провели переговоры с мужчиной и членами его семьи и получили согласие на донорство кисти.

Операция по трансплантации продолжалась восемь часов, сообщил заместитель начальника госпиталя и его главный хирург Нгуен Тхе Хоанг, руководивший операцией.

В течение месяца после ее проведения новая кисть левой руки пациента, по словам хирурга, полностью прижилась.

Что говорят врачи

"Пересадка кисти руки вообще сопряжена с множеством сложностей в силу сложной структуры человеческой руки, а в этом случае нам приходилось принимать меры для предотвращения вторичного заражения гангреной, так как рука донора в районе локтевого сгиба была заражена. Да и ткани руки реципиента в точке присоединения транспланта были практически мертвы 4 года. Но у нас все получилось ", — рассказывает Нгуен Тхе Хоанг.

К слову, в том, что современная трансплантология способна творить настоящие чудеса, сомневающихся, пожалуй, уже нигде в мире не осталось.

Чего стоит только опыт африканских хирургов, которые уже с 2016 года практически поставили на поток пересадку мужских пенисов.

Напомним, что рассказывала об этом "Правда.Ру"

В Южной Африке сделали пересадку пениса. Актуально: там 250 мальчиков в год теряют их при обрезании

Хирургический опыт южноафриканских врачей по первой в мире пересадке пениса признан успешным. Сама операция прошла еще 11 декабря 2014 года, однако спустя три месяца наблюдений за 21-летним пациентом врачи пришли к заключению, что трансплантация полового органа прошла удачно.

Молодой человек, получивший новое "достоинство", теперь ничем не отличается от своих сверстников. Его половой орган так же способен достигать эрекции, эякуляции и оргазма, отмечают специалисты из Кейп-Тауна, проводившие операцию.

Юноша лишился своего пениса в результате неудачного обрезания, являющегося традиционной церемонией обозначения полового созревания у мужчин в некоторых районах ЮАР. Однако такие опыты не всегда, как и в этом случае, оказываются успешными: по данным южноафриканских исследователей, только в одной Восточно-Капской провинции ЮАР за прошедший год в результате неудачного обрезания были ампутированы 250 мужских половых органов, причем для того, чтобы сохранить жизнь их владельцам!

Само хирургическое вмешательство по восстановлению пениса длилось девять часов, а до этого врачи тщательно подготавливали пациента.

Эта процедура может в конечном итоге помочь тем мужчинам, кто пострадал от рака полового члена или применяться в качестве лечения последней инстанции для тяжелой эректильной дисфункции. В ближайшие три месяца врачи из ЮАР планируют провести еще 9 таких операций.

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Потеря одного из главных составляющих мужского организма является огромной психологической травмой для его владельца и не на шутку угрожает жизни мужчины. Правда. Ру писала о том, как пожилой житель Турции из-за измены жены в возрасте 71 года отрезал себе половой орган и выбросил его в реку, потому как "перестал чувствовать себя мужчиной". Врачи с трудом смогли сохранить ему жизнь из-за большой потери крови.

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