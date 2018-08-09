Простуженных детей не пустят в детсад и школы

Отныне простуженных детей не будут пускать в детские сады и школы. Так, теперь, в период подъема вирусной активности, врач-педиатр либо педагог учебного заведения будут осматривать утром ребенка и при малейшем подозрении на недомогании отправлять домой.

Фото: Fotodom.ru/ RF

Считается, что эта инициатива поможет минимизировать риски распространения заболеваний.

Ежедневная процедура будет носить название "утренние фильтры". Отмечается, что учителей школ и воспитательниц детских садов обучат тому, как выявлять признаки заболевания у детей. Интересно, что делаться это будет в присутствии родителей — официальным представителям ребенка не дадут бежать, если они вдруг приведут дитя с температурой или же больным горлом.

Новые правила начнут действовать в осенне-зимний период, с сентября этого года.

Эксперты утверждают, что к такому нововведению их подтолкнуло в том числе и то, что родители зачастую отправляют ребенка, подхватившего вирус, в детский сад или школу несмотря на его самочувствие. Ведь мало кто из россиян хочет брать больничный или же даже неоплачиваемый отпуск, ведь это повлечет за собой потерю денежных средств и нежеланную суету.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российское правительство выступило с предложением отменить домашнее задание. По словам депутатов, оно пагубно сказывается на развитии и здоровье школьников.

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