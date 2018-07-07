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Как дожить до пенсии?

Здоровье

Оказывается, то, сколько проживет человек, чуть ли не всецело и полностью зависит от него самого. По словам Ольги Ткачевой, долголетие зависит от генетики примерно лишь на 20 %. Остальные 80 % — привычки, поведение и образ жизни человека. Именно они в большей степени определяют то, сколько проживет человек.

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Фото: Fotodom.ru

Например, ни для кого не секрет, что курение или злоупотребление алкоголем негативно влияет на здоровье человека, а вот спорт, физическая активность, позитивные мысли и употребление в пищу большого количества свежих овощей и фруктов — наоборот. Также большую роль играет то, как пожилой человек адаптирован к окружающему его миру — насколько он самостоятелен, разбирается ли в новых технологиях. Так, пожилые люди, которые много общаются и занимаются полезной общественной деятельностью, живут гораздо дольше.

Также огромную роль в данном вопросе играет и интеллектуальная активность человека. Речь здесь идет не только о работе — прожить дольше помогут игра в шахматы или шашки, настольные игры, изучение языков, собирание пазлов или даже разгадывание кроссвордов.

Гериатрия — раздел медицины, занимающийся изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста. К таковым принято относить, например, болезнь Альцгеймера или же старческую деменцию.

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