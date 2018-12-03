Врачи узнали, почему дедушки бодрее бабушек

Согласно статистике, зачастую пожилые женщины живут дольше своих супругов. Но, что любопытно, согласно опять-таки статистике, болеют они чуть чаще мужей.

Ученые из Великобритании заинтересовались этим феноменом и решили разобраться, в чем же его причина. В поисках разгадка они решили понаблюдать за тем, как ведут себя половые гены в организме мужчин и женщин после завершения репродуктивного возраста.

После проведенного исследования британские исследователи пришли к любопытному выводу. Так, оказалось, что причина бодрости и здоровья мужчин кроется в их способности производить потомство на протяжении всей своей жизни.

Эти гены и приносят значительную пользу мужскому здоровью. У женщин же, отмечают британские ученые, после менопаузы половые гены накапливаются в организме без какого-либо практического назначения. Это, указывают исследователи из Великобритании, и вредит женскому организму.

Не секрет, что подавляющее большинство людей на планете Земля хотят прожить долгую, счастливую и здоровую жизнь. Дотошные ученые решили людям в этом помочь и составили список привычек, пагубно влияющих на организм, и тех, что, наоборот, человеческому организму идут на помощь. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что тем, кто хочет пожить подольше, стоит пореже мыться и перестать пользоваться будильником.

Фото: Pravda. Ru

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