Ученые спрогнозировали многочисленные смерти от аномальной жары

Международная группа ученых-метеорологов подсчитала, что изменения климата XXI века в разы увеличит смертность от аномальной жары. Особенно опасны климатические изменения для жителей стран с тропическим и субтропическим климатом, пишет журнал PLoS Medicine.

Ожидается учащение продолжительности периодов аномально высоких температур. "Волны жары" (heatwave) станут более частыми и суровыми.

В 2018 году аномальная жара была зафиксированана севере Европы и в Греции, а также в Японии - при этом жару в Великобритании местные ученые уже связали с изменением климата.

Мельбурнские ученые под руководством Юйминга Го из университета Монаша математически смоделировали прогрессию анормальной жары. Их исследование охватило период с 2031 по 2080 год при различных сценариях. За основу были взяты данные из 412 районов 20 стран Южной и Северной Америк, Европе и Азии.

«В будущем волны жары будут более частыми, более интенсивными и будут длиться дольше. Если мы не найдем способ смягчить изменение климата и помочь людям адаптироваться к нему, нас ждет большой рост числа смертей от волн жары, особенно в бедных странах на экваторе», - цитирует Го пресс-служба университета.

При наименее благоприятном сценарии - когда человек ничего не сделает для борьбы с изменением климата и никак к нему не адаптируется, - смертность от аномальной жары в Бразилии, Колумбии и на Филиппинах вырастет более чем на 770 процентов относительно средних уровней 1971-2020 годов.

В США, где было изучено больше всего районов, прирост составит от 400 до 525 процентов, в Европе, Китае и Японии он не превысит 400 процентов.