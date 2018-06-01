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Источник Правда.Ру

6 способов уничтожить свою печень

Здоровье

Посмотрим правде в глаза, без правильно функционирующей печени организм страдает. Тем не менее, пишет Natural News, мы делаем все, чтобы погубить этот скромный и трудолюбивый орган, игнорируем симптомы, которые предупреждают об опасности, до тех пор, пока не почувствуем себя ужасно.

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Фото: Fotodom.ru

Однако и задолго до этого момента можно сделать подарок печени, изменив образ жизни. Также можно начать понимать, как выглядят признаки поражения печени, а затем уничтожить привычки, которые действуют на орган как оружие массового уничтожения.

Поскольку печень не кричит от боли, то трудно определить, действительно ли она страдает. Тем не менее, есть менее очевидные признаки: небольшие красные пятна на коже, проблемы со зрением и потеря аппетита. Если у вас есть эти симптомы, то печени уже нанесен серьезный ущерб.

Перечень того, что может повредить орган чрезвычайно длинный, это связано с активным развитием промышленных, пищевых и медицинских отраслей. Поскольку ни одна из них радикально не изменится в ближайшее время, важно знать, как защитить орган от отрицательного воздействия.

Во-первых, любые синтетические материалы или химические вещества, присутствующие в лекарствах, вакцинах, продуктах или загрязняющие окружающую среду, будут накапливаться в печени и, возможно, нанесут ей урон с течением времени. Стоит отметить, что орган хранит любые химические остатки, которые должным образом не фильтруются, и накопление этих токсинов — основная причина перегрузки и снижения эффективности работы печени.

Во-вторых, "дуэт" алкоголя и табака наносит значительный урон. Химические составляющие популярных табачных изделий, а также тот факт, что алкоголь является гепатотоксином, должны быть достаточной мотивацией побороть страсть. Если, конечно, человек хочет, чтобы печень и качество жизни восстановились.

Конечно, на печень влияет и диета, и это не всегда положительное влияние. Потребление нездоровых жиров, очищенных сахаров и муки ослабляет орган, все эти компоненты обычно встречаются в жареных и обработанных пищевых продуктах. Кроме того, если диета не органическая, то вы продолжаете употреблять токсины, среди которых пестициды.

Большинство забывает о роли печени в пищеварении, особенно при усвоении жиров. Неправильное сочетание пищи и переедание замедляют работу печени, так что она хуже фильтрует токсины.

Недостаток сна и усталость также ослабляют орган. Это порочный круг, потому что, когда печень становится слабее, сон становится хуже. Если вы обнаружите, что проснулись в ночью, это сигнал о том, что организам страдает.

Наконец, в традиционной китайской медицине и аюрведической медицине хронический гнев связывается с плохой работой печени. Если вы или кто-то, кого вы знаете, подвержен неконтролируемым вспышкам гнева и хроническому стрессу, можете сделать разумное предположение, что печень в беде. Излечиться помогут дыхательные упражнения и медитация.

Здоровье человека зависит от того, насколько здорова его печень. Ее очищение, здоровые привычки сохраняет орган на долгие годы, а значит, сохранят и организм в целом.

Дипломаты старой закалки. Есть чему поучиться?
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Темы печень человек здоровье
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