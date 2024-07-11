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Петрушка: кладезь витаминов и натуральный целитель вашего здоровья

1:49
Садоводство

Петрушка, распространённое растение на огородах, оказалось настоящим кладезем ценных микроэлементов, полезных для здорового питания и используемых в нетрадиционной медицине. Это растение богато витаминами С, К, В2, а также фолиевой и никотиновой кислотами, каротином, кверцетином и апигенином. По содержанию каротина и витамина С петрушка не уступает моркови и лимону.

Петрушка: кладезь витаминов и натуральный целитель вашего здоровья
Фото: No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). by No machine-readable author provided. Ranveig assumed (based on copyright claims)., PDM

Для женщин петрушка полезна для нормализации менструального цикла, лечения угревой сыпи и предотвращения старения кожи. У мужчин она улучшает потенцию, здоровье мочеполовой системы и функции предстательной железы, а также нейтрализует алкогольную интоксикацию.

Петрушка улучшает иммунитет, предотвращает развитие артрита, укрепляет сосуды, способствует выработке антиоксидантов, нормализует давление и уровень сахара в крови, выводит шлаки и улучшает зрение. Отвар петрушки помогает расширить сосуды, снизить кровяное давление, снять боли при менструации, лечить стоматит и гингивит, а также используется как лосьон для лица.

Свежий сок петрушки предотвращает тромбозы, раковые опухоли и старение организма. Он обладает противовоспалительными свойствами, нормализует жировой обмен, выводит токсины и укрепляет сердце. В косметике петрушку применяют для омоложения, регенерации кожи, удаления пигментных пятен и веснушек, очищения пор и устранения зуда после укусов насекомых.

Таким образом, петрушка является незаменимым растением, которое можно использовать для поддержания здоровья и красоты.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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