Узнайте, как петрушка может преобразить ваше здоровье и внешний вид

Петрушка, распространённое растение на огородах, оказалось настоящим кладезем ценных микроэлементов, полезных для здорового питания и используемых в нетрадиционной медицине. Это растение богато витаминами С, К, В2, а также фолиевой и никотиновой кислотами, каротином, кверцетином и апигенином. По содержанию каротина и витамина С петрушка не уступает моркови и лимону.

Фото: No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). by No machine-readable author provided. Ranveig assumed (based on copyright claims)., PDM