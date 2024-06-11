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Летом обязательно подкормите толстянку этим удобрением: растение пойдёт в рост

Уход за денежным деревом: подкормка и удобрение

1:48
Садоводство » Комнатные цветы

Многие цветоводы любят денежное дерево (толстянку) за его неприхотливость. Будучи суккулентом, это растение может долго обходиться без воды и подкормок. Однако, чтобы толстянка хорошо развивалась и цвела, ей необходимы удобрения, которые следует вносить в тёплое время года.

Уход за денежным деревом: подкормка и удобрение
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Толстянка в первую очередь нуждается в азоте, дефицит которого проявляется в пожелтении листьев. Кроме того, летом необходимо подкармливать растение калием и фосфором для стимуляции цветения.

Удобрения для толстянки

Азот

Пополнить запасы азота можно несколькими способами. В летний период особенно удобно готовить настои из крапивы. Для этого листья крапивы нужно залить горячей водой и дать настояться пару суток. Полученный настой используется для полива почвы, в которой растет денежное дерево.

Калий и фосфор

Лучшим калийно-фосфорным удобрением является зола. Важно использовать качественные и безопасные материалы для получения золы. Не рекомендуется брать золу от крашеной древесины, газет или журналов. Отличной подкормкой будет зола от шелухи семечек.

Разведите одну столовую ложку золы в литре воды и используйте для полива растения. Можно также посыпать почву в горшке золой и затем полить. Вне зависимости от способа внесения, зола окажет положительное воздействие на развитие толстянки.

Рекомендации по внесению удобрений

Лучше всего удобрять и поливать денежное дерево в вечернее время. Подкармливать растение следует раз в две недели на протяжении всего теплого периода, чередуя различные виды подкормок.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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