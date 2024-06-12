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Когда новая жизнь не приживается: причины гибели саженцев

Почему саженцы могут не прижиться на участке

2:45
Садоводство » Деревья и кустарники

Высаживание саженцев в открытый грунт — важный и ответственный этап в жизни любого сада или огорода. Ведь от успешной приживаемости и дальнейшего роста новых растений напрямую зависит, каким в итоге будет ваш участок — ухоженным и зелёным или заполненным пустыми местами.

Почему саженцы могут не прижиться на участке
Фото: Own work by Korona b is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

К сожалению, не всегда начинания садоводов увенчиваются успехом. Нередко случается, что высаженные саженцы, особенно на начальном этапе, попросту погибают. Что же может стать причиной этого печального явления?

Прежде всего, нужно отметить, что саженцы — это довольно нежные и уязвимые растения, которым требуется особый уход и создание комфортных условий на новом месте. Поэтому их гибель может быть связана с целым рядом факторов:

  • неправильная посадка. Если саженец был высажен неглубоко, с нарушением правил посадочной ямы или с повреждениями корневой системы, это может стать причиной его гибели. Важно соблюдать все агротехнические нормы при высадке;
  • неблагоприятные погодные условия. Резкие перепады температур, засуха, заморозки — всё это серьезно стрессует только что пересаженные растения. Особенно уязвимы саженцы сразу после высадки;
  • отсутствие ухода. Если новые растения не получают регулярного полива, рыхления почвы, подкормок, это быстро приводит к их ослаблению и гибели;
  • болезни и вредители. Саженцы очень восприимчивы к различным грибковым, бактериальным и вирусным заболеваниям, а также к атакам насекомых-вредителей. Без своевременной профилактики и лечения они не выживают;
  • неподходящий грунт. Если почва на участке слишком тяжелая, кислая или бедная питательными веществами, это создает для саженцев некомфортные условия, ведущие к их гибели;
  • механические повреждения. Поломы, повреждение коры, вытаптывание — всё это сильно травмирует растения и ставит под угрозу их выживание.

Чтобы избежать печальной участи погибших саженцев, садоводам нужно тщательно готовиться к их высадке. Важно правильно выбрать подходящее место, подготовить грунт, прикрыть растения от неблагоприятных погодных воздействий. Кроме того, необходимо обеспечить новым питомцам регулярный и грамотный уход вплоть до их укоренения.

Только комплексный и бережный подход к высаживанию саженцев гарантирует, что ваши старания не пропадут даром, и вы сможете в скором времени насладиться пышным и здоровым зелёным пополнением на своём участке.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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