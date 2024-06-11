Стало известно, какие растения могут быть опасны на приусадебном участке

Эксперт: борщевик представляет особую опасность

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лето — прекрасное время для отдыха, но чтобы оно прошло без проблем, стоит уделить внимание растениям на дачном участке. Эксперт Союза садоводов России и телеведущая Ольга Воронова рассказала, каких растений следует остерегаться.

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По её словам, на приусадебных участках особую опасность представляет борщевик, который может быть вреден для всех без исключения. Также следует быть осторожными с декоративными кустарниками, которые садоводы высаживают для украшения участка. Ягоды этих кустарников могут быть ядовиты, и дети, попробовав их, могут отравиться, сообщает Newsinfo.Ru.

Воронова подчеркнула, что дельфиниумы, хотя и популярны среди садоводов, также представляют опасность из-за своего ядовитого сока. Она добавила, что дельфиниум используется для приготовления настоек для борьбы с насекомыми.

"Даже из него делают настойку. Правда, это надо делать уметь для того, чтобы травить достаточно стойких насекомых. Но это опять-таки не рекомендуется, потому что и посуда придёт в негодность", - объяснила Воронова.

Георгины, любимые многими садоводами, также не так безопасны, как могут показаться. Срезанные цветы следует держать подальше от продуктов. Особенно опасны луковичные растения, такие как нарциссы. Хотя человек, скорее всего, не будет пытаться их съесть, домашние животные, например, кошки, могут попробовать их на вкус, что может привести к неприятным последствиям.