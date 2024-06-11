На "Розе Хутор" зацвели рододендроны

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Родедендроны украсили горные склоны курорта "Роза Хутор" на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Полюбоваться крупными белоснежными, молочными и нежно-розовыми цветами можно прямо с канатных дорог в зонах субальпийского и альпийского поясов. Рододендроны легко найти и прогуливаясь по пешим маршрутам курорта — в парке водопадов "Менделиха", в районе смотровой площадки "Каменный столб" (2509 метров над уровнем моря), а также на тропах "Явор", "Панорама", "Путь тритона", "Тропа чемпионов" и "Крокус".

— В горах Кавказа можно увидеть три разновидности рододендронов — желтый, понтийский и кавказский. Красота этих цветов — обманчива. Нужно иметь в виду, что все их части токсичны, они являются в той или иной мере опасными для человека. Лучше просто любоваться их цветением. Установленные на курорте аншлаги призывают гостей сохранять природу, не рвать и не трогать растения, — отметил руководитель экологической службы курорта "Роза Хутор" Денис Рыльцев.

Цвести рододендроны в горах Сочи будут около двух недель. Учитывая, что главный закон гор — высотная поясность, то сейчас на склонах курорта также можно заметить скромные белоснежные цветы — краснокнижный кандык кавказский, рябчик широколистный, напоминающий черный тюльпан. Чуть позже распустится редкая ярко-желтая лилия Кессельринга. В середине лета на курорте начнется цветение орхидей, колокольчиков, а к осени горные склоны покроют шафран и безвременник.

Всего в богатой флоре Кавказского Причерноморья встречается свыше 1650 видов аборигенных растений.