Урожай лука будет отличным: для получения крупных головок вносите эти подкормки в течение сезона

Чем подкормить лук в течение сезона?

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Для обеспечения хорошего урожая лука необходимо уделить ему должное внимание в течение сезона, включая регулярный полив, прополку и рыхление, а также правильные подкормки.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Эффективной подкормкой в течение сезона является смесь из борной кислоты, кефира, золы. Эта смесь обогатит почву необходимыми для роста лука микро- и макроэлементами, а также поможет в профилактике грибковых заболеваний. Для приготовления сначала 5 г борной кислоты растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем добавляют в 10-литровое ведро воды, куда также вносят 100 г золы и полтора стакана кефира.

Как дополнительное питание можно использовать следующие средства от луковой мухи: дёготь и аммиак.

Их резкий запах отпугивает вредителя. Особенно эффективен раствор аммиака, так как он содержит азот. Для приготовления раствора 40 мл аммиака растворяют в 10 л воды, при необходимости можно добавить мел или золу.

Важно помнить, что подкормки лука следует проводить на влажной почве.