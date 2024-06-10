Урожай лука будет отличным: для получения крупных головок вносите эти подкормки в течение сезона

Для обеспечения хорошего урожая лука необходимо уделить ему должное внимание в течение сезона, включая регулярный полив, прополку и рыхление, а также правильные подкормки.
Эффективной подкормкой в течение сезона является смесь из борной кислоты, кефира, золы. Эта смесь обогатит почву необходимыми для роста лука микро- и макроэлементами, а также поможет в профилактике грибковых заболеваний. Для приготовления сначала 5 г борной кислоты растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем добавляют в 10-литровое ведро воды, куда также вносят 100 г золы и полтора стакана кефира.
Как дополнительное питание можно использовать следующие средства от луковой мухи: дёготь и аммиак.
Их резкий запах отпугивает вредителя. Особенно эффективен раствор аммиака, так как он содержит азот. Для приготовления раствора 40 мл аммиака растворяют в 10 л воды, при необходимости можно добавить мел или золу.
Важно помнить, что подкормки лука следует проводить на влажной почве.
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