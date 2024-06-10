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Урожай лука будет отличным: для получения крупных головок вносите эти подкормки в течение сезона

Чем подкормить лук в течение сезона?

1:13
Садоводство » Овощи

Для обеспечения хорошего урожая лука необходимо уделить ему должное внимание в течение сезона, включая регулярный полив, прополку и рыхление, а также правильные подкормки.

Чем подкормить лук в течение сезона?
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Эффективной подкормкой в течение сезона является смесь из борной кислоты, кефира, золы. Эта смесь обогатит почву необходимыми для роста лука микро- и макроэлементами, а также поможет в профилактике грибковых заболеваний. Для приготовления сначала 5 г борной кислоты растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем добавляют в 10-литровое ведро воды, куда также вносят 100 г золы и полтора стакана кефира.

Как дополнительное питание можно использовать следующие средства от луковой мухи: дёготь и аммиак.
Их резкий запах отпугивает вредителя. Особенно эффективен раствор аммиака, так как он содержит азот. Для приготовления раствора 40 мл аммиака растворяют в 10 л воды, при необходимости можно добавить мел или золу.

Важно помнить, что подкормки лука следует проводить на влажной почве.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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