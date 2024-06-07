Клубника кислая? Узнайте, что делать, чтобы получать сладкие ягоды

Как сделать вкус клубники идеальным

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Клубника является одной из самых популярных ягодных культур, которую с удовольствием выращивают садоводы и дачники. Но бывает, что собранные плоды оказываются неприятно кислыми на вкус. В чём же может быть причина этого?

Фото: unsplash.com by Clem Onojeghuo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Существует несколько наиболее распространённых факторов, которые могут привести к повышению кислотности клубничных ягод:

1. Несбалансированное питание растений

Если клубника недополучает питательные вещества, особенно калий и кальций, это может вызвать дисбаланс кислот и сахаров в ее плодах. Ягоды станут кислыми.

2. Неблагоприятные погодные условия

Избыточные осадки, низкие температуры, особенно во время созревания ягод, замедляют процесс накопления сахаров и приводят к повышению кислотности.

3. Генетические особенности сорта

Некоторые сорта клубники по своей природе более кислые, чем другие. Это связано с их генетической предрасположенностью.

4. Чрезмерное внесение удобрений

Излишнее внесение, особенно азотных удобрений, может накапливать в плодах органические кислоты.

5. Поражение вредителями и болезнями

Повреждения растений вредителями или грибковыми инфекциями могут также приводить к росту кислотности ягод.

Как снизить кислотность клубники? Если вы столкнулись с проблемой кислых ягод клубники, попробуйте применить следующие меры:

1. Обеспечьте сбалансированное питание растений

Вносите комплексные минеральные удобрения, богатые калием и кальцием. Это поможет восстановить оптимальное соотношение кислот и сахаров.

2. Улучшите условия выращивания

Защищайте клубнику от резких колебаний температуры и избыточных осадков. Используйте агроволокно, мульчу и другие средства.

3. Выбирайте менее кислые сорта

Отдавайте предпочтение сортам с более высоким содержанием сахаров, например, Альбион, Азия, Мальвина.

4. Соблюдайте нормы внесения удобрений

Вносите удобрения только в рекомендованных дозах и в оптимальные сроки.

5. Своевременно проводите обработки от вредителей и болезней

Это поможет поддержать здоровье растений и не допустить повышения кислотности ягод.

Комплексный подход к выращиванию клубники позволит вам получать ягоды с идеальным кислотно-сладким вкусом.