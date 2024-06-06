Это самые живучие сорняки! Какие растения труднее всего вывести с дачного участка

Топ-3 непобедимых сорняков на даче

2:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Сорняки - главный враг любого огорода и сада. Они отнимают влагу и питательные вещества у культурных растений, затеняют их и снижают урожайность. Избавиться от них полностью очень сложно, но некоторые виды сорняков отличаются особой живучестью и сложностью в борьбе с ними.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Корневищные сорняки

Пожалуй, самыми неистребимыми следует считать корневищные сорняки - растения, размножающиеся не только семенами, но и подземными побегами-корневищами. Даже если вы тщательно выполете их надземную часть, корни могут дать новые побеги. К таким злостным сорнякам относятся пырей ползучий, вьюнок полевой, осот полевой и некоторые другие.

Они очень быстро разрастаются, захватывая все свободное пространство. Избавиться от них практически невозможно ручной прополкой, нужны более радикальные меры - систематическое скашивание, выжигание или применение гербицидов.

Семенные сорняки

Не менее стойкими являются и сорняки, размножающиеся только семенами, но при этом отличающиеся невероятной всхожестью и плодовитостью. Например, череда трехраздельная, лебеда, подмаренник цепкий, мокрица, ромашка непахучая. Один только куст таких сорняков способен дать тысячи семян, которые могут прорастать в земле годами.

Избавиться от них можно лишь постоянной борьбой - регулярной прополкой до цветения и плодоношения, а также мульчированием почвы, чтобы подавлять их всходы. Использование гербицидов также может помочь в борьбе с семенными сорняками.

Корнеотпрысковые сорняки

Особую сложность представляют корнеотпрысковые сорняки, которые размножаются как семенами, так и корневыми отпрысками. К ним относятся бодяк полевой, лопух большой, ежевика, крапива. Их корневая система уходит глубоко в землю, давая жизнь новым побегам даже после многократной прополки.

Победить такие сорняки можно только комплексной борьбой: выкапывание корней, засыпка участка укрывным материалом, обработка гербицидами. Но избавиться от них полностью очень сложно, поэтому важно постоянно держать их под контролем.

Обобщая, можно сказать, что самыми проблемными сорняками на дачном участке являются многолетние растения, размножающиеся корневищами и корневыми отпрысками. Они требуют особенно тщательного и систематического подхода в борьбе. Но даже при этом полностью их вывести практически невозможно, поэтому нужно регулярно осматривать участок и своевременно удалять любые признаки появления таких вредных сорняков.