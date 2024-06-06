Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продажи Ford в мае выросли благодаря гибридным автомобилям и пикапам
Готовим дома ореховую пасту
Банк России подал иск против АО "Тинькофф страхование" на 7,7 млрд рублей
Актриса Мария Кожевникова раскрыла имя четвёртого сына
Эксперт по кибербезопасности Шутов посоветовал второе пространство в смартфоне
Бен Ходжес: Киев не должен останавливать мобилизацию ни на минуту
Изысканная и гладкая: способы сохранения юности кожи рук
Ветеринары назвали гипоаллергенные породы кошек
Как увеличить скорость бега?
Это самые живучие сорняки! Какие растения труднее всего вывести с дачного участка

Топ-3 непобедимых сорняков на даче

2:51
Садоводство » Вредители и болезни

Сорняки - главный враг любого огорода и сада. Они отнимают влагу и питательные вещества у культурных растений, затеняют их и снижают урожайность. Избавиться от них полностью очень сложно, но некоторые виды сорняков отличаются особой живучестью и сложностью в борьбе с ними.

Топ-3 непобедимых сорняков на даче
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Корневищные сорняки

Пожалуй, самыми неистребимыми следует считать корневищные сорняки - растения, размножающиеся не только семенами, но и подземными побегами-корневищами. Даже если вы тщательно выполете их надземную часть, корни могут дать новые побеги. К таким злостным сорнякам относятся пырей ползучий, вьюнок полевой, осот полевой и некоторые другие.

Они очень быстро разрастаются, захватывая все свободное пространство. Избавиться от них практически невозможно ручной прополкой, нужны более радикальные меры - систематическое скашивание, выжигание или применение гербицидов.

Семенные сорняки

Не менее стойкими являются и сорняки, размножающиеся только семенами, но при этом отличающиеся невероятной всхожестью и плодовитостью. Например, череда трехраздельная, лебеда, подмаренник цепкий, мокрица, ромашка непахучая. Один только куст таких сорняков способен дать тысячи семян, которые могут прорастать в земле годами.

Избавиться от них можно лишь постоянной борьбой - регулярной прополкой до цветения и плодоношения, а также мульчированием почвы, чтобы подавлять их всходы. Использование гербицидов также может помочь в борьбе с семенными сорняками.

Корнеотпрысковые сорняки

Особую сложность представляют корнеотпрысковые сорняки, которые размножаются как семенами, так и корневыми отпрысками. К ним относятся бодяк полевой, лопух большой, ежевика, крапива. Их корневая система уходит глубоко в землю, давая жизнь новым побегам даже после многократной прополки.

Победить такие сорняки можно только комплексной борьбой: выкапывание корней, засыпка участка укрывным материалом, обработка гербицидами. Но избавиться от них полностью очень сложно, поэтому важно постоянно держать их под контролем.

Обобщая, можно сказать, что самыми проблемными сорняками на дачном участке являются многолетние растения, размножающиеся корневищами и корневыми отпрысками. Они требуют особенно тщательного и систематического подхода в борьбе. Но даже при этом полностью их вывести практически невозможно, поэтому нужно регулярно осматривать участок и своевременно удалять любые признаки появления таких вредных сорняков.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Власти признали ошибкой льготную ипотеку: "Люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки"

Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.

Депутат Аксаков признал ошибочной программу господдержки льготной ипотеки
Эксперты назвали вещи, которых больше всего боятся кошки
Несколько вещей, которых больше всего боятся домашние кошки
Клубничное варенье без варки: полностью сохраняет вкус, цвет и аромат свежих ягод
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Русский десант ВДВ развивает успех у Часова Яра. Битва за Харьков Дмитрий Плотников "Новая нормальность" Украины: свет на два часа в день и покинутые города Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Прохор Шаляпин разоблачил Аллу Пугачёву: обвинения в лицемерии и предательстве
Муравьёв с пионов прогоните быстро: вот какие народные методы помогут
Певец Юрий Лоза объяснил, почему отказался участвовать в новом шоу Бузовой "Однажды в Джунглях"
Певец Юрий Лоза объяснил, почему отказался участвовать в новом шоу Бузовой "Однажды в Джунглях"
Последние материалы
Германия знает о многообещающих запасах лития в Донбассе
Россиянам рассказали, что маска может помочь в защите от тополиного пуха
Андрей Пинчук: "Война всегда была элементом чего-то нового"
Нейл-стилист Корнева объяснила, какая форма ногтей визуально удлиняет пальцы
Российских военных снабдили огнемётными системами ТОС-3 "Дракон"
Страховщики назвали самую безопасную страну для туристов
Океанологи изучили "атлантизацию" и "пацификацию" морей Сибирской Арктики
В США высказались о подписании Израилем контракта на новые F-35
Bugatti представит преемника Chiron с новым гибридным двигателем V16
Россиянам предложили траншевую ипотеку взамен льготной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников