Польза на вес золота: рассказываем, как правильно использовать яичную скорлупу на участке

4 полезных свойства яичной скорлупы для сада

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие садоводы и огородники собирают яичную скорлупу, измельчают её и добавляют в лунки при посадке как кальциевое удобрение. Они считают, что чем мельче измельчить скорлупу, например, до порошка, тем больше пользы для растения. Давайте разберёмся, так ли это.

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Хотя яичная скорлупа богата полезными веществами, она не является полноценной подкормкой, так как не растворяется в воде. Она помогает раскислять почву, что важно для растений. Однако процесс раскисления проходит очень медленно, поскольку скорлупа остается в почве в нерастворимой форме долгие годы.

Для быстрого восполнения дефицита кальция лучше использовать кальциевую селитру. Она подходит для всех растений и любых типов почв, помогает предотвратить и лечить гнили. Однако это химическое удобрение, а многие садоводы предпочитают органику.

Хотя яичная скорлупа не разлагается быстро, из неё можно извлечь пользу.

Разрыхление почвы. При пересадке рассады в грунт можно добавлять немного измельченной скорлупы, что улучшает структуру почвы.

Защита от вредителей. Крупные частицы скорлупы могут служить барьером для медведки, а слегка измельченная скорлупа помогает в борьбе со слизнями и улитками.

Питание для почвенных червей. Мелко измельченная скорлупа служит питанием для дождевых червей, которые повышают плодородие почвы. Чтобы привлечь червей, скорлупу нужно измельчать в порошок и вносить в почву.

Использование под мульчу. Крупную скорлупу можно рассыпать под мульчу для дополнительного эффекта.