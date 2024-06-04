Польза на вес золота: рассказываем, как правильно использовать яичную скорлупу на участке

Многие садоводы и огородники собирают яичную скорлупу, измельчают её и добавляют в лунки при посадке как кальциевое удобрение. Они считают, что чем мельче измельчить скорлупу, например, до порошка, тем больше пользы для растения. Давайте разберёмся, так ли это.
Хотя яичная скорлупа богата полезными веществами, она не является полноценной подкормкой, так как не растворяется в воде. Она помогает раскислять почву, что важно для растений. Однако процесс раскисления проходит очень медленно, поскольку скорлупа остается в почве в нерастворимой форме долгие годы.
Для быстрого восполнения дефицита кальция лучше использовать кальциевую селитру. Она подходит для всех растений и любых типов почв, помогает предотвратить и лечить гнили. Однако это химическое удобрение, а многие садоводы предпочитают органику.
Хотя яичная скорлупа не разлагается быстро, из неё можно извлечь пользу.
Разрыхление почвы. При пересадке рассады в грунт можно добавлять немного измельченной скорлупы, что улучшает структуру почвы.
Защита от вредителей. Крупные частицы скорлупы могут служить барьером для медведки, а слегка измельченная скорлупа помогает в борьбе со слизнями и улитками.
Питание для почвенных червей. Мелко измельченная скорлупа служит питанием для дождевых червей, которые повышают плодородие почвы. Чтобы привлечь червей, скорлупу нужно измельчать в порошок и вносить в почву.
Использование под мульчу. Крупную скорлупу можно рассыпать под мульчу для дополнительного эффекта.
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