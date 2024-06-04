Источник неудач: астролог назвала растения, которые лучше не держать в спальне — нарушат энергетику

Некоторые растения могут негативно влиять на энергетику дома. Об этом рассказала эксперт по фэншуй и бацзы, астролог и таролог Елена Скуратова.
Специалист отнесла к подобным растениям монстеру, диффенбахию, пуансеттию и папоротник. Их можно размещать только в коридоре. По словам эксперта, при нахождении этих комнатных растений в спальне в доме могут возникнуть ссоры, проблемы со здоровьем у членов семьи.
Как сообщает (сайт) Москва 24, особое внимание следует уделить кактусам. Их форма и наличие колючек могут стать источником негативной энергии Ша-Ци, особенно в спальне.
"А ещё в спальне, да и вообще в доме, не стоит держать лианы, так как они символизируют одиночество", — добавила специалист.
Скуратова посоветовала держать в доме бонсай. Растение поможет получить повышение и что-то изменить в карьере.
Астролог не рекомендует украшать дом сухоцветами и искусственными цветами. Они могут привести к застою в делах и задержке в прошлом.
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