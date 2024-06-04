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Источник неудач: астролог назвала растения, которые лучше не держать в спальне — нарушат энергетику

Астролог Скуратова не рекомендует держать в спальне монстеру и ещё ряд растений

1:09
Садоводство » Комнатные цветы

Некоторые растения могут негативно влиять на энергетику дома. Об этом рассказала эксперт по фэншуй и бацзы, астролог и таролог Елена Скуратова.

Астролог Скуратова не рекомендует держать в спальне монстеру и ещё ряд растений
Фото: Self-photographed by myself (User:Piotrus) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Специалист отнесла к подобным растениям монстеру, диффенбахию, пуансеттию и папоротник. Их можно размещать только в коридоре. По словам эксперта, при нахождении этих комнатных растений в спальне в доме могут возникнуть ссоры, проблемы со здоровьем у членов семьи.

Как сообщает (сайт) Москва 24, особое внимание следует уделить кактусам. Их форма и наличие колючек могут стать источником негативной энергии Ша-Ци, особенно в спальне.

"А ещё в спальне, да и вообще в доме, не стоит держать лианы, так как они символизируют одиночество", — добавила специалист.

Скуратова посоветовала держать в доме бонсай. Растение поможет получить повышение и что-то изменить в карьере.

Астролог не рекомендует украшать дом сухоцветами и искусственными цветами. Они могут привести к застою в делах и задержке в прошлом.

Монстеры в вашем доме - нюансы ухода за разными видами
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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