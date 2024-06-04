Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки

Огурцы - одна из самых популярных и распространенных овощных культур на дачных участках. Однако, чтобы получить действительно обильный и качественный урожай огурцов, необходимо правильно заботиться о них, в том числе проводить своевременные и эффективные подкормки. Какие два типа удобрений помогут собрать максимальный урожай?
1. Азотная подкормка
Огурцам на протяжении всего периода вегетации требуется достаточное количество азота. Этот элемент отвечает за активный рост и развитие растений, обеспечивает формирование большого числа завязей и плодов.
Для азотной подкормки огурцов рекомендуется использовать аммиачную селитру, мочевину или жидкие азотные удобрения. Вносить их следует в начале плодоношения, дополнительно - в период массового роста плодов.
Норма внесения - 10-15 г аммиачной селитры или 5-10 г мочевины на 1 кв.м. Жидкие удобрения вносят согласно инструкции. Подкормку проводят в вечернее время или во время полива, чтобы питательные вещества быстро усвоились.
2. Калийно-фосфорная подкормка
Для обильного плодоношения огурцов необходимо также достаточное содержание в почве фосфора и калия. Эти элементы отвечают за завязывание и рост плодов, а также за их качество.
Отличным выбором станут комплексные минеральные удобрения с преобладанием фосфора и калия (например, суперфосфат, сульфат калия). Их следует вносить дважды за сезон - в период бутонизации и во время массового созревания плодов.
Норма внесения суперфосфата - 20-30 г на 1 кв.м, сульфата калия - 10-15 г на 1 кв.м. Вносить удобрения в лунки или рядки под растения.
Сочетание азотной и калийно-фосфорной подкормок, проводимых в нужные сроки, позволит обеспечить огурцы всеми необходимыми питательными веществами для формирования небывалого урожая.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?