Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки

Подкормки для максимального урожая огурцов

Огурцы - одна из самых популярных и распространенных овощных культур на дачных участках. Однако, чтобы получить действительно обильный и качественный урожай огурцов, необходимо правильно заботиться о них, в том числе проводить своевременные и эффективные подкормки. Какие два типа удобрений помогут собрать максимальный урожай?

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Chastain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Азотная подкормка

Огурцам на протяжении всего периода вегетации требуется достаточное количество азота. Этот элемент отвечает за активный рост и развитие растений, обеспечивает формирование большого числа завязей и плодов.

Для азотной подкормки огурцов рекомендуется использовать аммиачную селитру, мочевину или жидкие азотные удобрения. Вносить их следует в начале плодоношения, дополнительно - в период массового роста плодов.

Норма внесения - 10-15 г аммиачной селитры или 5-10 г мочевины на 1 кв.м. Жидкие удобрения вносят согласно инструкции. Подкормку проводят в вечернее время или во время полива, чтобы питательные вещества быстро усвоились.

2. Калийно-фосфорная подкормка

Для обильного плодоношения огурцов необходимо также достаточное содержание в почве фосфора и калия. Эти элементы отвечают за завязывание и рост плодов, а также за их качество.

Отличным выбором станут комплексные минеральные удобрения с преобладанием фосфора и калия (например, суперфосфат, сульфат калия). Их следует вносить дважды за сезон - в период бутонизации и во время массового созревания плодов.

Норма внесения суперфосфата - 20-30 г на 1 кв.м, сульфата калия - 10-15 г на 1 кв.м. Вносить удобрения в лунки или рядки под растения.

Сочетание азотной и калийно-фосфорной подкормок, проводимых в нужные сроки, позволит обеспечить огурцы всеми необходимыми питательными веществами для формирования небывалого урожая.