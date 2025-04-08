Секрет сияющей кожи весной — всё решают эти 4 действия

Зима оставляет на коже не только сухость и шелушения, но и усталость. Морозы, ветер и батареи истончают её барьер, лишают сияния и делают чувствительной. Чтобы вернуть лицу свежесть, нужно не просто сменить крем, а перестроить весь уход.
Вот четыре шага, которые помогут коже перезагрузиться и встретить весну во всей красе.
Зимой кожа теряет влагу, становится стянутой, начинает шелушиться. Чтобы вернуть ей мягкость и упругость:
Используй тонеры и сыворотки с гиалуроновой или полиглутаминовой кислотой. Они удерживают влагу в глубоких слоях кожи.
Добавь крем с фосфолипидами - он восстановит защитный барьер.
Вечером наноси масла: аргановое, оливковое или масло ши. Они отлично питают и разглаживают кожу.
Для жирной кожи подойдут гелевые текстуры, для сухой — более плотные кремы.
Кожа после зимы нуждается в обновлении, но действовать нужно бережно:
Пенка с лактобионовой кислотой 5% мягко очищает, подходит даже для сухой кожи.
Если есть высыпания, выбирай средства с салициловой кислотой.
Энзимные пудры и гели - идеальный вариант: они растворяются в воде и не травмируют кожу.
Очищай кожу отмерших клеток 1-2 раза в неделю, не чаще.
Если кожа шелушится, реагирует на каждый крем и краснеет, скорее всего, пострадал её защитный слой. Помогут:
Крема с церамидами и фосфолипидами, особенно ламеллярной текстуры.
Пептиды - укрепляют кожу и стимулируют выработку коллагена.
Антиоксиданты (витамины C и E, глутатион, экстракт зелёного чая) защищают от свободных радикалов.
Ниацинамид и эктоин - восстанавливают текстуру и повышают устойчивость к раздражителям.
Весной солнце обманчиво: вроде бы не жарко, но УФ-лучи уже вовсю активны. Используй SPF 30+ ежедневно, даже если небо затянуто. Особенно важно это при занятиях спортом на свежем воздухе.
А вечером — деликатное очищение и восстановление, чтобы кожа не просто выжила весной, а засияла.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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