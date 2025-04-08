Секрет сияющей кожи весной — всё решают эти 4 действия

Зима оставляет на коже не только сухость и шелушения, но и усталость. Морозы, ветер и батареи истончают её барьер, лишают сияния и делают чувствительной. Чтобы вернуть лицу свежесть, нужно не просто сменить крем, а перестроить весь уход.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тонер для лица

Вот четыре шага, которые помогут коже перезагрузиться и встретить весну во всей красе.

1. Увлажнение и питание — с умом

Зимой кожа теряет влагу, становится стянутой, начинает шелушиться. Чтобы вернуть ей мягкость и упругость:

Используй тонеры и сыворотки с гиалуроновой или полиглутаминовой кислотой. Они удерживают влагу в глубоких слоях кожи.

Добавь крем с фосфолипидами - он восстановит защитный барьер.

Вечером наноси масла: аргановое, оливковое или масло ши. Они отлично питают и разглаживают кожу.

Для жирной кожи подойдут гелевые текстуры, для сухой — более плотные кремы.

2. Мягкое отшелушивание — без скрабов

Кожа после зимы нуждается в обновлении, но действовать нужно бережно:

Пенка с лактобионовой кислотой 5% мягко очищает, подходит даже для сухой кожи.

Если есть высыпания , выбирай средства с салициловой кислотой.

Энзимные пудры и гели - идеальный вариант: они растворяются в воде и не травмируют кожу.

Очищай кожу отмерших клеток 1-2 раза в неделю, не чаще.

3. Восстановление барьера

Если кожа шелушится, реагирует на каждый крем и краснеет, скорее всего, пострадал её защитный слой. Помогут:

Крема с церамидами и фосфолипидами , особенно ламеллярной текстуры.

Пептиды - укрепляют кожу и стимулируют выработку коллагена.

Антиоксиданты (витамины C и E, глутатион, экстракт зелёного чая) защищают от свободных радикалов.

Ниацинамид и эктоин - восстанавливают текстуру и повышают устойчивость к раздражителям.

4. Ежедневная SPF-защита — даже в пасмурный день

Весной солнце обманчиво: вроде бы не жарко, но УФ-лучи уже вовсю активны. Используй SPF 30+ ежедневно, даже если небо затянуто. Особенно важно это при занятиях спортом на свежем воздухе.

А вечером — деликатное очищение и восстановление, чтобы кожа не просто выжила весной, а засияла.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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