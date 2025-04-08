Забудьте про лейку: капельный полив, который вы соберёте за день

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Звучит как мечта: теплица поливается сама, а вы в это время пьёте чай на веранде. Эта мечта — реальность. Всё, что нужно, — бочка, трубы и немного смекалки. Автополив из бочки — простая и доступная система, которую реально собрать за выходные.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Теплица

Почему это лучше шланга и лейки

Вода идёт точно под корень, а не "куда-то мимо"

Экономия — тратится в 2-3 раза меньше воды

Поливать можно даже в самую жару

Сорняки не радуются — они остаются без влаги

Удобрения усваиваются лучше — прямо через капельницы

И главное — почти не требует вашего участия

3 шага до умного полива

Шаг 1. Рисуем схему

Разметьте грядки, определите культуры и выберите шаг между капельницами:

Крупные растения — 40-45 см

Средние (огурцы, перцы) — 30 см

Зелень и мелочь — 10-15 см

Подсчитайте объём воды: на 1 м² — 30 литров. Если выходит много — делите теплицу на зоны с отдельными бочками.

Шаг 2. Подбираем детали

Бочка:

Лучше всего — нержавейка, но можно и пластик

С крышкой — чтобы не попадал мусор

Ставим на подставку 1-2 метра, для напора

Трубы и капельницы:

Диаметр труб — 16-22 мм

Капельницы — компенсированные (для равномерности) или обычные

Альтернатива: медицинские капельницы или капельные ленты

Фурнитура:

Фильтр, краны, фитинги, заглушки

Таймер или контроллер — для автоматизации

Шаг 3. Собираем и запускаем

Ставим бочку, сверлим отверстие, ставим кран

Монтируем фильтр и трубы по схеме

Подключаем капельницы или ленты

Проверяем систему на герметичность

Устанавливаем автоматическое управление, если нужно

Теперь полив будет работать даже тогда, когда вы забудете о нём!

Уточнения

Капельное орошение — метод полива, при котором вода подаётся непосредственно в прикорневую зону выращиваемых растений регулируемыми малыми порциями с помощью дозаторов-капельниц. Позволяет получить значительную экономию воды и других ресурсов (удобрений, трудовых затрат, энергии и трубопроводов). Капельное орошение также даёт другие преимущества (более ранний урожай, предотвращение эрозии почвы, уменьшение вероятности распространения болезней и сорняков).



