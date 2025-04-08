Забудьте про лейку: капельный полив, который вы соберёте за день

Звучит как мечта: теплица поливается сама, а вы в это время пьёте чай на веранде. Эта мечта — реальность. Всё, что нужно, — бочка, трубы и немного смекалки. Автополив из бочки — простая и доступная система, которую реально собрать за выходные.
Вода идёт точно под корень, а не "куда-то мимо"
Экономия — тратится в 2-3 раза меньше воды
Поливать можно даже в самую жару
Сорняки не радуются — они остаются без влаги
Удобрения усваиваются лучше — прямо через капельницы
И главное — почти не требует вашего участия
Разметьте грядки, определите культуры и выберите шаг между капельницами:
Крупные растения — 40-45 см
Средние (огурцы, перцы) — 30 см
Зелень и мелочь — 10-15 см
Подсчитайте объём воды: на 1 м² — 30 литров. Если выходит много — делите теплицу на зоны с отдельными бочками.
Бочка:
Лучше всего — нержавейка, но можно и пластик
С крышкой — чтобы не попадал мусор
Ставим на подставку 1-2 метра, для напора
Трубы и капельницы:
Диаметр труб — 16-22 мм
Капельницы — компенсированные (для равномерности) или обычные
Альтернатива: медицинские капельницы или капельные ленты
Фурнитура:
Фильтр, краны, фитинги, заглушки
Таймер или контроллер — для автоматизации
Ставим бочку, сверлим отверстие, ставим кран
Монтируем фильтр и трубы по схеме
Подключаем капельницы или ленты
Проверяем систему на герметичность
Устанавливаем автоматическое управление, если нужно
Теперь полив будет работать даже тогда, когда вы забудете о нём!
Капельное орошение — метод полива, при котором вода подаётся непосредственно в прикорневую зону выращиваемых растений регулируемыми малыми порциями с помощью дозаторов-капельниц. Позволяет получить значительную экономию воды и других ресурсов (удобрений, трудовых затрат, энергии и трубопроводов). Капельное орошение также даёт другие преимущества (более ранний урожай, предотвращение эрозии почвы, уменьшение вероятности распространения болезней и сорняков).
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