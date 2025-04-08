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Забудьте про лейку: капельный полив, который вы соберёте за день

1:59
Садоводство

Звучит как мечта: теплица поливается сама, а вы в это время пьёте чай на веранде. Эта мечта — реальность. Всё, что нужно, — бочка, трубы и немного смекалки. Автополив из бочки — простая и доступная система, которую реально собрать за выходные.

Теплица
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Теплица

Почему это лучше шланга и лейки

  • Вода идёт точно под корень, а не "куда-то мимо"

  • Экономия — тратится в 2-3 раза меньше воды

  • Поливать можно даже в самую жару

  • Сорняки не радуются — они остаются без влаги

  • Удобрения усваиваются лучше — прямо через капельницы

  • И главное — почти не требует вашего участия

3 шага до умного полива

Шаг 1. Рисуем схему

Разметьте грядки, определите культуры и выберите шаг между капельницами:

  • Крупные растения — 40-45 см

  • Средние (огурцы, перцы) — 30 см

  • Зелень и мелочь — 10-15 см

Подсчитайте объём воды: на 1 м² — 30 литров. Если выходит много — делите теплицу на зоны с отдельными бочками.

Шаг 2. Подбираем детали

Бочка:

  • Лучше всего — нержавейка, но можно и пластик

  • С крышкой — чтобы не попадал мусор

  • Ставим на подставку 1-2 метра, для напора

Трубы и капельницы:

  • Диаметр труб — 16-22 мм

  • Капельницы — компенсированные (для равномерности) или обычные

  • Альтернатива: медицинские капельницы или капельные ленты

Фурнитура:

  • Фильтр, краны, фитинги, заглушки

  • Таймер или контроллер — для автоматизации

Шаг 3. Собираем и запускаем

  • Ставим бочку, сверлим отверстие, ставим кран

  • Монтируем фильтр и трубы по схеме

  • Подключаем капельницы или ленты

  • Проверяем систему на герметичность

  • Устанавливаем автоматическое управление, если нужно

Теперь полив будет работать даже тогда, когда вы забудете о нём!

Уточнения

Капельное орошение — метод полива, при котором вода подаётся непосредственно в прикорневую зону выращиваемых растений регулируемыми малыми порциями с помощью дозаторов-капельниц. Позволяет получить значительную экономию воды и других ресурсов (удобрений, трудовых затрат, энергии и трубопроводов). Капельное орошение также даёт другие преимущества (более ранний урожай, предотвращение эрозии почвы, уменьшение вероятности распространения болезней и сорняков).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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