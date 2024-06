Зелёная фасоль пойдёт в рост: посадите эти культуры рядом с ней

Первоначально зелёная фасоль имела в первую очередь декоративную ценность. Это потому, что потребовались годы, чтобы добиться естественной волокнистости зелёной фасоли, чтобы сделать её более вкусной для употребления человеком. Сегодня мы наслаждаемся сотнями сортов зелёной фасоли, хотя некоторые из них снаружи фиолетовые и красные.

