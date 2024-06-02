Зелёная фасоль пойдёт в рост: посадите эти культуры рядом с ней

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Что можно посадить рядом с зелёной фасолью?

Садоводство » Овощи

Первоначально зелёная фасоль имела в первую очередь декоративную ценность. Это потому, что потребовались годы, чтобы добиться естественной волокнистости зелёной фасоли, чтобы сделать её более вкусной для употребления человеком. Сегодня мы наслаждаемся сотнями сортов зелёной фасоли, хотя некоторые из них снаружи фиолетовые и красные.

Что можно посадить рядом с зелёной фасолью?
Фото: commons.wikimedia.org by Puusterke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Кукуруза — одно из лучших растений-компаньонов для зелёной фасоли, потому что из неё получаются естественные шпалеры, позволяющие фасоли буквально расти вместе с кукурузой. Фасоль также удерживает азот в почве, что полезно для кукурузы.

Бархатцы, настурции, розмарин и летний чабер отпугивают бобовых жуков, а летний чабер улучшает скорость их роста и аромат. Другие компаньоны включают брокколи, брюссельскую капусту и других представителей семейства капустных, а также огурцы, горох, картофель и редис.

Свёкла или что-либо из семейства луковых — плохие компаньоны для зелёной фасоли. Лук, в частности, препятствует росту бобовых растений.

Фасоль кустовая, спаржевая от А до Я.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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