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Пятно вместо Примадонны: Цыганова объяснила, почему нельзя удалять Пугачёву с российского ТВ

0:57
Шоу-бизнес

Не так давно по одному телевизионному каналу показали фильм "Ледокол", в котором зрители обнаружили пятно вместо фотографии Аллы Пугачёвой на календаре. Вика Цыганова прокомментировала этот случай в своём Telegram-канале.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Как и остальных уехавших артистов, Цыганова считает Пугачёву предателем, но при этом она уверена, что замазывание чьего-то изображения — глупая и напрасная мера.

"Не надо её ни стирать, ни цензурить. Пугачёва — продукт своей эпохи. Некогда суперзвезда теперь предатель, живёт в забвении на Кипре и водит знакомство с такими же иноагентами-предателями. Наша страна не идеальна. Мы не святые. Мы такие, какие есть. Замазывать лица — глупо. Люди должны видеть лица изменников, чтобы помнить, кем они были и кем стали теперь", — заявила Вика Цыганова.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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