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Ждать или покупать сейчас: как скоро изменятся цены на технику Apple в России

1:38
Экономика

Цены на технику Apple в России могут вырасти на 15-20% уже этим летом или осенью. Такое мнение высказал в интервью RT ведущий аналитик и владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин, комментируя влияние новых американских пошлин на мировой рынок электроники.

Apple Store
Фото: commons.wikimedia by Марлит, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Apple Store

По его словам, большая часть техники Apple попадает в Россию из США через параллельный импорт. Однако рост цен не произойдет моментально — на это потребуется два-три месяца. По его словам, китайские смартфоны, представленные на российском рынке, не пострадают от американских тарифов.

Рост цен на смартфоны в России в 2024 году уже составил 12-15% по сравнению с прошлым годом. Среди основных причин — ослабление рубля, повышение ключевой ставки Центробанка и сложности с логистикой.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины в 20% на товары из Евросоюза. Китайская продукция будет облагаться еще более высокими тарифами — 34%. Высокие пошлины затронут также товары из Камбоджи, Вьетнама, Шри-Ланки, Таиланда, Бангладеш, Индонезии, Тайваня, Швейцарии, Южной Африки, Пакистана, Южной Кореи, Японии и Малайзии.

Кроме того, Трамп объявил о введении минимального базового тарифа в 10% для всех остальных стран, аргументируя это необходимостью восстановления американской экономики.

Уточнения

iOS (до 24 июня 2010 года — iPhone OS) — мобильная операционная система для смартфонов, электронных планшетов, носимых проигрывателей, разрабатываемая и выпускаемая американской компанией Apple.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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