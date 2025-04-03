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Альтернатива скрабу и кислотам: что такое энзимная пудра

2:38
Моя семья » Красота и стиль

Ты наверняка видела баночку с надписью "enzyme powder" и думала: "Пудра? Для умывания? Серьёзно?" Да! Это корейское изобретение уверенно покоряет полки бьюти-магазинов, и на то есть веские причины. Энзимная пудра действует мягко, но эффективно — обновляет кожу, выравнивает рельеф и при этом не раздражает даже чувствительное лицо. Разбираемся, как она работает и как извлечь из неё максимум пользы.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

Что такое энзимная пудра

Энзимная пудра — это средство для умывания и эксфолиации, которое при контакте с водой превращается в пенку. В её составе — ферменты (например, папаин из папайи или бромелайн из ананаса), глина, растительные экстракты и витамины. Вместе они мягко отшелушивают омертвевшие клетки, не повреждая кожу.

В отличие от скрабов, которые "сдирают" всё подряд, и кислот, повышающих чувствительность к солнцу, ферменты действуют аккуратно и безопасно. Энзимы ослабляют связи между клетками рогового слоя, помогая коже обновиться, засиять и легче дышать.

Кому подойдёт

Энзимная пудра подходит практически всем:

  • чувствительная и тонкая кожа;

  • жирная и проблемная;

  • тусклая и с пигментацией;

  • кожа с акне, постакне и первыми признаками старения.

Не рекомендуется наносить на открытую рану, большое количество гнойников или при активных воспалениях.

Как использовать

1. Умывание (можно ежедневно):
Смешай половину чайной ложки пудры с водой, вспень, нанеси на очищенное от макияжа лицо. Помассируй и смой. После — нанеси крем.

2. Маска (1-2 раза в неделю):
Разведи пудру до состояния густой пенки, нанеси на лицо на 2-3 минуты, затем смой. Не передерживай!

3. Скраб:
Сухой пудрой массируй влажную кожу. Использовать не чаще 2 раз в неделю.

4. Уход за телом и кожей головы:
Добавляй пудру в шампунь или используй как маску перед мытьём головы. Можно применять для тела, чтобы избежать врастания волос после депиляции.

Важные правила

  • Никогда не оставляй пудру на коже дольше 5 минут.

  • Используй только на очищенное лицо.

  • Температура воды — 36-40°C.

  • Не сочетай с ретиноидами.

  • Беременным — с осторожностью и по согласованию со специалистом.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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