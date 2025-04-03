Сало и стройность: как жир может помочь вам похудеть

Сало — это жир в чистом виде. Именно так его воспринимают большинство людей и поспешно заносят в "чёрный список" продуктов, якобы опасных для фигуры. Но всё не так однозначно. Как уверяет врач-диетолог Кристина Плотникова, в разумных количествах сало может не только не навредить, но и принести пользу — от поддержания иммунитета до красоты кожи и волос.
Главное опасение связано с насыщенными жирами, которые действительно влияют на уровень "плохого" холестерина. Однако Плотникова отмечает: в сале этих жиров меньше, чем, например, в пальмовом масле. А вот пользы — больше.
В составе сала есть витамины A, D, E и K. Они важны для:
работы гормональной и нервной системы,
укрепления костей,
состояния кожи, волос и ногтей.
Также сало содержит минералы: цинк, железо, селен, кальций, фосфор — и все они укрепляют иммунитет и помогают нормализовать уровень гемоглобина.
Жирные кислоты и антиоксиданты в сале благоприятно влияют на сердце и сосуды, особенно в холодное время года. Плюс — сало надолго сохраняет чувство сытости, помогая избегать переедания и частых перекусов.
Плотникова добавляет: "Чаще всего накопление жира в организме происходит из-за быстрых углеводов, а не из-за жира как такового".
Несмотря на плюсы, сало остаётся тяжёлой пищей. Его стоит избегать людям с:
ожирением,
заболеваниями печени,
проблемами с ЖКТ.
В других случаях — всё зависит от количества.
Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.
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