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Шесть идей, которые превратят стену над вашей кроватью в произведение искусства

2:20
Недвижимость

Спальня — это место для отдыха и релаксации, поэтому её атмосфера должна быть уютной и гармоничной. Один из лучших способов добавить стилю индивидуальности — украсить стену над кроватью. Вот шесть идей для вдохновения.

Интерьер спальни
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер спальни

1. Декоративные деревянные рейки

Деревянные рейки создают эффект глубины. Перед покупкой важно определиться с размерами: они должны выходить на 5-8 см за границы кровати. Попробуйте сначала разметить контуры на стене малярным скотчем. После монтажа рейки и плинтус можно покрасить в насыщенный цвет, чтобы добиться стильного акцентного эффекта.

2. Настенная галерея

Стена над кроватью — идеальный фон для стильной галереи. Подберите картины, постеры или фотографии в легких рамках, чтобы избежать излишнего утяжеления пространства. Композицию можно менять со временем, освежая интерьер.

3. Обои с текстурой

Обои снова в моде, особенно с объемными текстурами. Этот вариант придаст спальне элегантность и визуальную насыщенность. Важно выбрать спокойные оттенки, которые не будут утомлять взгляд.

4. Декоративная ткань с узором

Ткань с необычным рисунком или фактурой может заменить картину или изголовье кровати. Это может быть ковер, гобелен или даже платок, привезенный из путешествия. Чтобы гармонично вписать его в интерьер, можно подобрать подушки в схожих оттенках.

5. Полка с декором

Тонкая полка над кроватью — функциональное и стильное решение. На неё можно поставить небольшие рамки, свечи, вазочки или книги. Для придания глубины интерьеру под полкой можно закрепить декоративный молдинг.

6. Композиция из корзин

Для тех, кто любит этнический стиль, отличным вариантом будет декоративная композиция из плетёных корзин. Используйте изделия разных размеров и рисунков, чтобы создать динамичный и оригинальный дизайн.

Каждое из этих решений поможет сделать спальню уютнее и выразительнее, сохраняя при этом атмосферу расслабления.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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