Вашей коже срочно нужен весенний детокс — вот как его правильно провести

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весной кожа особенно нуждается в обновлении после холодов, нехватки витаминов и воздействия сухого воздуха. Весенний детокс – это комплекс мер, направленный на очищение, увлажнение и восстановление дермы. Он помогает избавиться от токсинов, улучшить цвет лица и подготовить кожу к солнечной активности.

Фото: flickr.com by LG전자, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женщина ухаживает за лицом

Какие процедуры входят в весенний детокс

Глубокое очищение – мягкие пилинги с кислотами или энзимами убирают омертвевшие клетки, делая кожу гладкой и сияющей. Интенсивное увлажнение – маски с гиалуроновой кислотой, алоэ вера и экстрактами растений помогают восполнить недостаток влаги. Детокс через питание – увеличение количества овощей, зелени и воды в рационе способствует очищению организма и улучшает состояние кожи. Лимфодренажный массаж – помогает вывести токсины и улучшить кровообращение. Минимизация агрессивных средств – в этот период стоит отказаться от тяжелых кремов и плотного макияжа, чтобы кожа «дышала».

Стоит ли делать весенний детокс

Весенний детокс полезен большинству людей, но важно выбирать процедуры по типу кожи. Для сухой кожи упор стоит сделать на увлажнение, для жирной – на очищение, а для чувствительной – на бережное восстановление.

Весенний детокс – это не просто модная тенденция, а эффективный способ вернуть коже свежесть после зимы. Главное – подходить к нему с умом, ориентируясь на потребности своей кожи.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.