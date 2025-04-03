Вашей коже срочно нужен весенний детокс — вот как его правильно провести

Весной кожа особенно нуждается в обновлении после холодов, нехватки витаминов и воздействия сухого воздуха. Весенний детокс – это комплекс мер, направленный на очищение, увлажнение и восстановление дермы. Он помогает избавиться от токсинов, улучшить цвет лица и подготовить кожу к солнечной активности.
Весенний детокс полезен большинству людей, но важно выбирать процедуры по типу кожи. Для сухой кожи упор стоит сделать на увлажнение, для жирной – на очищение, а для чувствительной – на бережное восстановление.
Весенний детокс – это не просто модная тенденция, а эффективный способ вернуть коже свежесть после зимы. Главное – подходить к нему с умом, ориентируясь на потребности своей кожи.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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Кажется, что выбрать крем — дело простое. Но один промах, и средство может не только не помочь, но и навредить. Рассказываем, как выбрать правильно.