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Йоркширская загадка: как птичий вирус оказался в организме овцы

1:38
Зоосфера

На одной из ферм Йоркшира лабораторные анализы подтвердили: у овцы обнаружен вирус H5N1. Это первый в истории случай, когда птичий грипп диагностировали у овцы. Об этом сообщил главный ветеринарный инспектор Великобритании. Случай выявили во время плановой проверки после заражения местной популяции птиц.

Овца
Фото: pixabay.com by Rudy and Peter Skitterians, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овца

Первая овца с птичьим гриппом: что происходит в Великобритании

H5N1 - высокопатогенный вирус, который с начала 2024 года наносит ощутимый урон фермерским хозяйствам по всему миру. Он поражает как диких, так и домашних пернатых. Хотя риск заражения млекопитающих остаётся низким, ветеринаров призывают не терять бдительность.

Вспышки вируса уже фиксировались в США — там зарегистрировано 70 случаев заражения среди людей. Однако до сих пор не зафиксировано ни одного подтверждённого случая передачи вируса от человека к человеку.

"Вирусы птичьего гриппа не так просто передаются людям", — отметила доктор Мира Чанд из Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании.

При этом глава научного совета Агентства по стандартам продуктов питания Робин Мэй успокоил потребителей:

"Птичий грипп не представляет серьёзной угрозы для безопасности продуктов питания в стране".

Пока случай с овцой остаётся единичным, но он подтверждает, что вирус способен выходить за привычные границы и требует пристального внимания со стороны специалистов.

Уточнения

Дома́шняя овца́ - парнокопытное млекопитающее из рода баранов, семейства полорогих

Автор Дмитрий Тезнев
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