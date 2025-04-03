Путешествуйте без забот: в ХМАО запускают новые поезда на юг — билеты уже в продаже

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

В ХМАО появятся дополнительные поезда: югорчане смогут добраться до юга на железнодорожном транспорте.

Фото: trainpix.org by Brown, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Поезд "РЖД"

В конце мая и начале июня РЖД запустит дополнительные пригородные и дальние поезда в городах Ханты-Мансийского автономного округа. Это позволит жителям региона удобнее добираться до южных курортов.

С 24 мая 2025 года в ХМАО начнет курсировать дополнительный пригородный поезд №7496/6097 по маршруту "Сургут — Нижневартовск — Сургут", который будет ходить ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД), передает muksun.fm.

На летний сезон, когда традиционно увеличивается пассажиропоток, будут назначены дополнительные поезда дальнего следования. Они будут курсировать в определенные даты с мая по август:

№491 Нижневартовск — Екатеринбург;

№492 Екатеринбург — Нижневартовск;

№545 Нижневартовск — Челябинск;

№564 Тюмень — Нижневартовск;

№591 Нижневартовск — Анапа;

№592 Анапа — Нижневартовск.



Все эти поезда проходят через Сургут. Кроме того, в летний период дополнительные составы будут курсировать до и от станции Новый Уренгой (ЯНАО).

Также с апреля по май югорчане смогут воспользоваться поездом дальнего следования №345Е "Нижневартовск 1 — Адлер".

Согласно данным на сайте РЖД, стоимость билета в купе на поезда дальнего следования в ХМАО начинается от 14 300 рублей, а плацкартные места доступны от 9 076 рублей.

Уточнения

Маршру́т — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

