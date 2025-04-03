Путешествуйте без забот: в ХМАО запускают новые поезда на юг — билеты уже в продаже

В ХМАО появятся дополнительные поезда: югорчане смогут добраться до юга на железнодорожном транспорте.
В конце мая и начале июня РЖД запустит дополнительные пригородные и дальние поезда в городах Ханты-Мансийского автономного округа. Это позволит жителям региона удобнее добираться до южных курортов.
С 24 мая 2025 года в ХМАО начнет курсировать дополнительный пригородный поезд №7496/6097 по маршруту "Сургут — Нижневартовск — Сургут", который будет ходить ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД), передает muksun.fm.
На летний сезон, когда традиционно увеличивается пассажиропоток, будут назначены дополнительные поезда дальнего следования. Они будут курсировать в определенные даты с мая по август:
Все эти поезда проходят через Сургут. Кроме того, в летний период дополнительные составы будут курсировать до и от станции Новый Уренгой (ЯНАО).
Также с апреля по май югорчане смогут воспользоваться поездом дальнего следования №345Е "Нижневартовск 1 — Адлер".
Согласно данным на сайте РЖД, стоимость билета в купе на поезда дальнего следования в ХМАО начинается от 14 300 рублей, а плацкартные места доступны от 9 076 рублей.
Маршру́т — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.
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