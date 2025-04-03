Кошмар для пользователей iPhone: как обновление вернуло удалённые приложения

Пользователи iPhone столкнулись с неожиданной проблемой: после обновления до iOS 18.4 на устройствах начали появляться ранее удаленные приложения.
Об этом сообщают пользователи на официальном форуме поддержки Apple, пишет "Царьград".
Некоторые владельцы смартфонов отмечают, что вновь устанавливаются как игры, так и сервисные приложения, исчезнувшие с их устройств несколько месяцев или даже лет назад. При этом большинство из них загружали программы исключительно через App Store, исключая возможность влияния сторонних источников.
Эксперты MacRumors предполагают, что проблема не связана с функцией автоматической загрузки Apple, которая синхронизирует приложения между устройствами с одним аккаунтом.
Apple пока не дала официальных комментариев, а пользователям рекомендуют вручную удалять "возвращающиеся" программы. Когда компания устранит ошибку и что именно ее вызвало, пока остается неизвестным.
iPhone (МФА: [ˈaɪfoʊn]; «Айфо́н») — линия смартфонов, разработанных корпорацией Apple. Работают под управлением операционной системы iOS, представляющей собой упрощённую и оптимизированную для функционирования на мобильном устройстве версию macOS.
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