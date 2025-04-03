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Кошмар для пользователей iPhone: как обновление вернуло удалённые приложения

1:02
Наука

Пользователи iPhone столкнулись с неожиданной проблемой: после обновления до iOS 18.4 на устройствах начали появляться ранее удаленные приложения.

Человек с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Человек с телефоном

Об этом сообщают пользователи на официальном форуме поддержки Apple, пишет "Царьград".

Некоторые владельцы смартфонов отмечают, что вновь устанавливаются как игры, так и сервисные приложения, исчезнувшие с их устройств несколько месяцев или даже лет назад. При этом большинство из них загружали программы исключительно через App Store, исключая возможность влияния сторонних источников.

Эксперты MacRumors предполагают, что проблема не связана с функцией автоматической загрузки Apple, которая синхронизирует приложения между устройствами с одним аккаунтом.

Apple пока не дала официальных комментариев, а пользователям рекомендуют вручную удалять "возвращающиеся" программы. Когда компания устранит ошибку и что именно ее вызвало, пока остается неизвестным.

Уточнения

iPhone (МФА: [ˈaɪfoʊn]; «Айфо́н») — линия смартфонов, разработанных корпорацией Apple. Работают под управлением операционной системы iOS, представляющей собой упрощённую и оптимизированную для функционирования на мобильном устройстве версию macOS.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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