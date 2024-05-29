Редис вырастет крупным и сочным: помогут эти 3 агроприёма

Три тонкости выращивания редиса

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Три агроприёма помогут вырастить редис сочным, сладким и крупным.

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1. Рыхлить нельзя, мульчировать необходимо

Редис любит лёгкий, воздухопроницаемый грунт, в котором быстро растет и формирует крупный корнеплод. В плотной, тяжёлой почве редиске трудно развиваться. При этом рыхление приводит к потере влаги и охлаждению грунта, а также может повредить корневую систему.

Поэтому лучше использовать мульчирование, например, соломой или растительной мульчей. Под мульчей грунт сохраняет влагу и остается легким. Мульчу выкладывают после всходов, не уплотняя, просто рассыпают солому или стружку.

2. Редиске не нужна щедрость

Редиска – скромный овощ и не любит чрезмерного питания, особенно азотного. Органику лучше вносить под предшественников, а не при посадке редиски. Органические удобрения стимулируют рост листьев в ущерб корнеплоду, делая его мелким и жестким.

Азотные подкормки тоже не нужны. Если грунт плодородный и ранее вносилась органика, редиска вырастет крупной и сочной. Единственное, что необходимо, – это достаточный полив и лёгкий, влажный грунт. Подкормки можно внести, если редиска растёт медленно: калий и фосфор помогут корнеплоду стать сочным и крупным. Вносить подкормки стоит не позже появления 1-2 листьев.

3. Редиска любит укрытие

Укрытие агроволокном полезно не только для раннего урожая, но и для защиты от высоких температур и длинного светового дня, что предотвращает стрелкование. Укрытие также защищает от вредителей, таких как крестоцветная блошка.

Если редиска растет не в теплице, используйте дуги с агроволокном. Поливать можно прямо по агроволокну, или приподнимать его для полива и затем накрывать, чтобы избежать парникового эффекта.