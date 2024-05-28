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Как навсегда вывести хвощ с дачного участка

Хвоща не будет: вот, что надо делать

2:47
Садоводство » Цветы

Хвощ – это одно из самых докучливых сорных растений, которое часто появляется на огородах и дачных участках. Его длинные, твёрдые стебли с мутовчатыми веточками портят эстетический вид грядок и клумб, а глубокая корневая система делает хвощ очень живучим и трудноискоренимым. Однако существует несколько эффективных способов борьбы с этим назойливым растением.

Хвоща не будет: вот, что надо делать
Фото: commons.wikimedia.org by Sweetie candykim is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Механическая борьба

Самый простой и традиционный способ очистить участок от хвоща – это ручная прополка. Важно постараться выдернуть растение вместе с корневищем. При этом нужно регулярно осматривать и прополоть участок, так как хвощ очень быстро возобновляется. 

Также можно скашивать хвощ, не давая ему цвести и образовывать споры. Это ослабляет растение и со временем приводит к его гибели. Но одного скашивания недостаточно, его нужно повторять несколько раз за сезон.

Эффективным методом борьбы является и выкапывание хвоща с помощью вилы или лопаты. Нужно аккуратно извлекать все корневища, чтобы они не оставались в земле. Особенно тщательно нужно проводить эту работу на небольших участках.

Химические методы

Если механические способы не дают желаемого результата, можно прибегнуть к использованию гербицидов. Наиболее действенны препараты на основе глифосата - "Раундап", "Торнадо" и другие. Их нужно тщательно наносить на листья хвоща в сухую погоду. Через 2-3 недели растение погибнет.

Важно помнить, что гербициды - довольно агрессивные химические вещества, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать все меры предосторожности. Также следует помнить, что после применения химических средств нельзя в течение определенного времени высаживать на этом участке овощные культуры.

Профилактические меры

Для предотвращения появления хвоща на участке рекомендуется:

- Регулярно перекапывать и рыхлить почву. Это мешает растению укореняться.
- Поддерживать плодородие почвы, известкуя и внося органические удобрения. Хвощ предпочитает кислые, бедные почвы.
- Мульчировать грядки толстым слоем органики (торф, опилки, солома и т.д.). Это препятствует прорастанию спор хвоща.
- По возможности высаживать на участке культуры, которые могут конкурировать с хвощом (картофель, клевер, люпин и др.).

Избавиться от хвоща полностью довольно сложно, но регулярный комплекс агротехнических и химических мер позволит существенно ослабить его распространение и сократить численность на огороде.

Как вывести навсегда вывести хвощ с дачного участка
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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