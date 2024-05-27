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Как заглублять рассаду помидоров при пикировке

Пикировка рассады: вот как нужно её загублять

2:03
Садоводство » Овощи

Заглубление рассады помидоров при пикировке – важный процесс, который поможет вашим растениям развиваться и расти здорово. Правильно выполненная процедура позволит укрепить корни и дать растениям дополнительное питание, что впоследствии скажется на их урожайности.

Пикировка рассады: вот как нужно её загублять
Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Перед тем как приступить к заглублению рассады помидоров, необходимо подготовить почву. Она должна быть хорошо увлажнена, чтобы упростить процесс перемещения рассады. Также необходимо подкармливать почву удобрениями, чтобы обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

Для заглубления рассады помидоров следует выполнять следующие шаги:

1. Подготовьте отверстия в почве. Используйте деревянную палочку или другой подходящий инструмент, чтобы сделать отверстия на расстоянии около 5-7 см друг от друга.

2. Осторожно извлеките рассаду из ее стаканчика или лотка, держа ее за листья, чтобы не повредить корни.

3. Поместите рассаду в отверстие в почве и аккуратно закопайте корни. Не засыпайте рассаду полностью, оставьте несколько листьев над поверхностью почвы.

4. Полейте рассаду обильно, чтобы улучшить ее приживаемость и способствовать укоренению.

5. Посадите рассаду помидоров в глубокие горшки или грядки, учитывая рекомендации по расстоянию между растениями.

После заглубления рассады помидоров учтите, что они могут некоторое время испытывать стресс. Поэтому обеспечьте им защиту от прямого солнечного света и обильный полив. Почему нужно заглублять рассаду помидоров при пикировке и как это делать правильно - важные вопросы, на которые следует обратить внимание при выращивании данного вида овощей. Соблюдение рекомендаций и правил пикировки поможет вам вырастить крепкие и здоровые растения, которые порадуют вас вкусными и сочными плодами.

Как правильно пикировать томаты - все тонкости и нюансы! Когда и как нужно пикировать рассаду
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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