Розы порадуют прекрасными цветами: флорист рассказала, чем подкормить растение для пышного цветения

Алла Николаева: разводим один копеечный ингредиент и опрыскиваем розы

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Президент Санкт-Петербургской ассоциации флористов Алла Николаева в беседе с Pravda. Ru посоветовала цветоводам, как помочь домашней розе зацвести.

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Нехватка необходимых микроэлементов — основная причина отсутствия на растении цветов. Роза может быть абсолютно здорова, иметь пышную зелёную массу, но не радовать бутонами. Причина проста, говорит специалист, цветок страдает без "лекарства". И вот что нужно сделать.

"Надо подкормить борной кислотой. На самом кончике ножа растворить в горячей воде и влить в литр воды. Опрыскивать и поливать этим раствором. Только борную кислоту развести в тёплой или горячей воде, иначе она не расходится. И опрыскать, и полить. Только очень-очень мало — на самом кончике ножа, иначе сжечь можно. Делайте это хотя бы раз в 10 дней", — порекомендовала флорист.