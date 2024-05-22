Рассказываем о самом дорогом сорте клубники, который вам очень понравится

Самая дорогая клубника, которая отличается не только вкусом и арома

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Клубника Ниоху - это один из самых дорогих сортов клубники среди садоводов. Она отличается не только вкусом и ароматом, но и высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и морозоустойчивостью. В этой статье мы расскажем о том, как вырастить и ухаживать за этим сортом, чтобы получить богатый урожай сладких и сочных ягод.

Фото: pixabay.com by goranmx is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Клубника Ниоху была выведена в Японии в 1980-х годах и с тех пор завоевала сердца многих садоводов по всему миру. Она относится к сортам среднего срока созревания и обладает высокой урожайностью - до 1,5 кг ягод с одного куста. Кроме того, она имеет прекрасный вкус и аромат, что делает ее идеальным выбором для выращивания в домашнем саду.

Для выращивания клубники Ниоху необходимо выбрать солнечное место с хорошо дренированной почвой. Она предпочитает лёгкие и плодородные почвы, богатые органическими веществами. Перед посадкой рекомендуется подготовить почву, добавив компост или перегноя. Также необходимо обеспечить достаточное количество влаги, но избегать застоя воды, чтобы не вызвать гниение корней.

Клубника Ниоху может быть выращена как в грунте, так и в контейнерах. При посадке в грунт необходимо соблюдать расстояние между кустами около 30 см, а между рядами - около 60 см. Если вы решили выращивать ее в контейнерах, то выберите горшки объемом не менее 5 литров и обязательно обеспечьте хорошую дренажную систему.

После посадки необходимо регулярно поливать клубнику и подкармливать её органическими удобрениями. Также необходимо следить за сорняками и регулярно пропалывать их, чтобы они не конкурировали с растением за питательные вещества. Важно также обрезать усы, чтобы не ослаблять растение и не уменьшать урожайность.

Клубника Ниоху отличается высокой устойчивостью к болезням и вредителям, но все же рекомендуется проводить профилактические обработки растения. Для этого можно использовать биологические препараты или народные средства, такие как настой чеснока или раствор марганцовки.