Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот сорт картошки завоевал сердца
Как приготовить диетические кексы: замените два обычных ингредиента на два секретных
Чай из лаванды или мяты укрепляет нервную систему
Когда ждать результатов от новых средств по уходу за кожей: советы экспертов
Виктор Сухоруков предлагал Алексею Балабанову взяться за третью часть "Брата"
Работодателей начнут штрафовать за отказ при трудоустройстве инвалидов
Как достигнуть долговременного макияжа в условиях жары
Либералы и ваххабиты выступили против запрета никабов в России
Певицу Максим поцарапал бурый медведь во время съёмки
Избавляемся от слизней: топ-5 народных методов помогут победить вредителя

Народные методы избавления от слизней

1:11
Садоводство » Вредители и болезни

Слизни могут причинять значительный ущерб садовым растениям, но существуют несколько эффективных народных способов борьбы с ними.

Народные методы избавления от слизней
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Strzelecki is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Пивные ловушки. Заполните небольшие емкости пивом и закопайте их в землю так, чтобы край был на уровне поверхности почвы. Слизни привлекаются запахом пива, попадают в ловушку и тонут.

Кофейный раствор. Разведите растворимый кофе в воде и опрыскайте этим раствором растения и почву вокруг них. Кофеин действует как репеллент, отпугивая слизней.

Яичная скорлупа. Раздавите яичную скорлупу и рассыпьте ее вокруг растений. Острые края скорлупы затрудняют передвижение слизней, и они избегают таких мест.

Зола и известь. Посыпьте древесную золу или известь вокруг растений. Это создает сухую поверхность, через которую слизни не могут легко передвигаться.

Песок и опилки. Создайте барьер вокруг растений из песка или опилок. Слизни не любят передвигаться по таким материалам, так как они вызывают у них раздражение.

Как бороться со слизнями на участке, если народные советы не работают? Средства и ловушки от слизней
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Чтобы остановить группу "Север", ВСУ кидает мощный резерв под Харьков Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Сводка с фронта: в Часовом Яре почти освобождён "Канал", ВСУ тянут огромные резервы к Волчанску
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Многолетник армерия - прекрасное решение для вашего сада
Многолетник армерия - прекрасное решение для вашего сада
Последние материалы
Когда ждать результатов от новых средств по уходу за кожей: советы экспертов
Виктор Сухоруков предлагал Алексею Балабанову взяться за третью часть "Брата"
Работодателей начнут штрафовать за отказ при трудоустройстве инвалидов
Как достигнуть долговременного макияжа в условиях жары
Либералы и ваххабиты выступили против запрета никабов в России
Певицу Максим поцарапал бурый медведь во время съёмки
The Conversation: наблюдение за птицами повышает психическое благополучие
В Анапе медузы устроили массовое нашествие
Тост с сардинами: простой и полезный перекус
Джо Байден недоволен самоуправством союзников по палестинскому вопросу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников