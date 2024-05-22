Избавляемся от слизней: топ-5 народных методов помогут победить вредителя

Слизни могут причинять значительный ущерб садовым растениям, но существуют несколько эффективных народных способов борьбы с ними.
Пивные ловушки. Заполните небольшие емкости пивом и закопайте их в землю так, чтобы край был на уровне поверхности почвы. Слизни привлекаются запахом пива, попадают в ловушку и тонут.
Кофейный раствор. Разведите растворимый кофе в воде и опрыскайте этим раствором растения и почву вокруг них. Кофеин действует как репеллент, отпугивая слизней.
Яичная скорлупа. Раздавите яичную скорлупу и рассыпьте ее вокруг растений. Острые края скорлупы затрудняют передвижение слизней, и они избегают таких мест.
Зола и известь. Посыпьте древесную золу или известь вокруг растений. Это создает сухую поверхность, через которую слизни не могут легко передвигаться.
Песок и опилки. Создайте барьер вокруг растений из песка или опилок. Слизни не любят передвигаться по таким материалам, так как они вызывают у них раздражение.
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