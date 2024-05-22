Избавляемся от слизней: топ-5 народных методов помогут победить вредителя

Народные методы избавления от слизней

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Слизни могут причинять значительный ущерб садовым растениям, но существуют несколько эффективных народных способов борьбы с ними.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Strzelecki is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Пивные ловушки. Заполните небольшие емкости пивом и закопайте их в землю так, чтобы край был на уровне поверхности почвы. Слизни привлекаются запахом пива, попадают в ловушку и тонут.

Кофейный раствор. Разведите растворимый кофе в воде и опрыскайте этим раствором растения и почву вокруг них. Кофеин действует как репеллент, отпугивая слизней.

Яичная скорлупа. Раздавите яичную скорлупу и рассыпьте ее вокруг растений. Острые края скорлупы затрудняют передвижение слизней, и они избегают таких мест.

Зола и известь. Посыпьте древесную золу или известь вокруг растений. Это создает сухую поверхность, через которую слизни не могут легко передвигаться.

Песок и опилки. Создайте барьер вокруг растений из песка или опилок. Слизни не любят передвигаться по таким материалам, так как они вызывают у них раздражение.