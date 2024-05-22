Листья фикуса будут блестеть: обязательно подкормите его этим — чайная ложка для огромной шапки густой зелени

Фикус — вечнозелёное декоративное растение, прекрасно украшает любой интерьер. Для его хорошего роста проводите подкормки.
Первое удобрение — самое простое, которое есть на кухне в каждом доме. Фикус отлично реагирует на сахар, что становится заметно по его блестящим листьям. Сахар распадается на фруктозу и глюкозу, а именно глюкоза необходима растениям.
Лучше подкармливать фикус сахаром в виде жидкого удобрения. Некоторые садоводы просто рассыпают продукт по почве в горшке, но это может привести к появлению мошек. Поэтому используйте сахарный раствор для полива. В 1 литре воды разведите 1 чайную ложку сахара и хорошо перемешайте, затем полейте фикус.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.