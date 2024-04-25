Сажаем шпинат: рассказываем о выборе места для посадки

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Как правильно сажать шпинат

1:54
Садоводство » Цветы

Шпинат — это растение с нейтральным вкусом, без горечи, кислинки или запаха, но при этом он является настоящим кладезем витаминов. И его можно вырастить легко и быстро.

Как правильно сажать шпинат
Фото: commons.wikimedia.org by Joydeep is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Шпинату нравится солнце и прохлада. Он любит температуру от +10°C до +20°C. При более высоких температурах он начинает чахнуть и медленно растёт, а при слишком низких температурах растения могут заболеть. Однако они могут пережить кратковременное понижение до -5°C.

Поэтому он прекрасно всходит на солнечных местах под снегом и легко переносит весенние перепады температур. Его можно сажать там, где потом высаживаются поздние культуры: помидоры, перцы. Это прекрасное сочетание.

Вы можете посадить его ранней весной, как только снег растает. Местоположение такое же, как и при посеве на зиму: солнечное место. Пока земля в огороде не прогреется, а грядка будет нужна для других культур, шпинат уже будет вырос.

Летом

В этом случае высаживайте его в полутени или тени, чтобы было прохладнее. Но летом шпинат не очень жирнолистный. Он быстро стрелкуется. Да и летом много другой зелени. Однако если посадить его в 10-20 числах августа, то в сентябре вы также сможете насладиться зеленью шпината.

В неотапливаемой теплице

Шпинат также хорошо растет при раннем посеве в марте в неотапливаемой теплице. Немного рыхлим землю, сажаем, забрасываем снегом, укладываем сверху укрывной материал, и через 12-14 дней проверяем. Затем ставим дополнительные дуги, чтобы материал не прижимал растения. Влаги хватает надолго, но все равно нужен полив.

Как правильно посеять шпинат Сроки сева шпината.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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