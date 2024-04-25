Сажаем шпинат: рассказываем о выборе места для посадки

Как правильно сажать шпинат

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Шпинат — это растение с нейтральным вкусом, без горечи, кислинки или запаха, но при этом он является настоящим кладезем витаминов. И его можно вырастить легко и быстро.

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Шпинату нравится солнце и прохлада. Он любит температуру от +10°C до +20°C. При более высоких температурах он начинает чахнуть и медленно растёт, а при слишком низких температурах растения могут заболеть. Однако они могут пережить кратковременное понижение до -5°C.

Поэтому он прекрасно всходит на солнечных местах под снегом и легко переносит весенние перепады температур. Его можно сажать там, где потом высаживаются поздние культуры: помидоры, перцы. Это прекрасное сочетание.

Вы можете посадить его ранней весной, как только снег растает. Местоположение такое же, как и при посеве на зиму: солнечное место. Пока земля в огороде не прогреется, а грядка будет нужна для других культур, шпинат уже будет вырос.

Летом

В этом случае высаживайте его в полутени или тени, чтобы было прохладнее. Но летом шпинат не очень жирнолистный. Он быстро стрелкуется. Да и летом много другой зелени. Однако если посадить его в 10-20 числах августа, то в сентябре вы также сможете насладиться зеленью шпината.

В неотапливаемой теплице

Шпинат также хорошо растет при раннем посеве в марте в неотапливаемой теплице. Немного рыхлим землю, сажаем, забрасываем снегом, укладываем сверху укрывной материал, и через 12-14 дней проверяем. Затем ставим дополнительные дуги, чтобы материал не прижимал растения. Влаги хватает надолго, но все равно нужен полив.