Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
История создания песни "Александра", звучащей в "Москва слезам не верит"
Чем можно заменить некоторые позы йоги, если они вызывают боль в спине
Александра Захарова показала своего молодого возлюбленного
Ferrari подписала многолетнее партнерство с HP
Требования к присвоению звезд гостиницам ужесточат
Как получить социальный вычет за страхование жизни: новые правила
В Германии появиться "купе для поцелуев"
Ученые рассказали, как мозг собаки обрабатывает человеческий голос
Зодиакальные тренды: какие вещи не стоит носить в соответствии с вашим знаком зодиака
Кому из нас не рекомендуется есть фасоль?

Фасоль имеет массу полезных свойств

Садоводство » Советы

Фасоль - это один из самых популярных продуктов в мире. Она богата белком, клетчаткой, витаминами и минералами, поэтому часто включается в рацион питания как полезный и питательный продукт. Однако, несмотря на все её полезные свойства, есть категория людей, которым не рекомендуется употреблять фасоль.

Фасоль имеет массу полезных свойств
Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первая группа людей, которым не рекомендуется есть фасоль - это люди с проблемами пищеварения. Фасоль содержит большое количество клетчатки, которая может вызывать боли в желудке, вздутие и газообразование. Это особенно актуально для людей с синдромом раздраженного кишечника или другими заболеваниями ЖКТ. Также, фасоль может вызывать аллергические реакции у некоторых людей, поэтому перед ее употреблением необходимо проконсультироваться с врачом.

Вторая группа людей, которым не рекомендуется есть фасоль - это люди с заболеваниями почек. Фасоль содержит большое количество фитиновой кислоты, которая может препятствовать усвоению кальция и других важных минералов. Это может привести к образованию камней в почках и ухудшению состояния здоровья. Поэтому людям с заболеваниями почек необходимо ограничивать потребление фасоли или полностью исключать ее из рациона.

Также не рекомендуется употреблять фасоль беременным женщинам. Во-первых, она может вызвать аллергическую реакцию, что может негативно сказаться на здоровье будущей мамы и ребенка. Во-вторых, фасоль содержит фитоэстрогены, которые могут повлиять на гормональный баланс и вызвать проблемы с беременностью.

Наконец, людям с сахарным диабетом не рекомендуется употреблять фасоль из-за ее высокого содержания углеводов. Это может привести к резкому повышению уровня сахара в крови и ухудшению состояния здоровья. Если вы страдаете от диабета, лучше выбрать другие источники белка и углеводов, которые не будут так сильно влиять на уровень сахара в крови.

Вот что будет, если есть фасоль каждый день (это чудо-еда)
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке

Существует обширное разнообразие пород собак в мире.

Кинологи назвали породы собак, которые не поддаются дрессировке
Европейцы наращивают импорт удобрений из России
Европа опять скупает "вредный" товар в России
Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом
Армия России начинает "выносить" железнодорожную инфраструктуру Украины Дмитрий Плотников Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова Любовь Степушова В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров
Вот как правильно посеять морковь, чтобы не нужно было делать прополку
О тонких стеблях рассады забудете: используйте эти варианты подкормок для решения проблемы
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Последние материалы
В Германии появиться "купе для поцелуев"
Фасоль имеет массу полезных свойств
Ученые рассказали, как мозг собаки обрабатывает человеческий голос
Зодиакальные тренды: какие вещи не стоит носить в соответствии с вашим знаком зодиака
Картофель "Дофин": благодаря сливкам с мускатным орехом и чесноком очень ароматный
Белновости: при резком выпадении волос нужно обратиться к врачу
Новую теорию о жизни после смерти критикуют в научном мире
Суд Петербурга арестовал $439,5 млн JP Morgan по иску ВТБ
Следующий бой Ислама Махачева пройдет 1 июня
Юлианна Караулова выразила сожаление о неудачной косметической процедуре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников