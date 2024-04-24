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Будет расти здоровым и плодоносным: рассказываем как ухаживать за крыжовником

Крыжовник тоже украсит сад

2:22
Садоводство » Деревья и кустарники

Крыжовник — это популярный садовый кустарник, который выращивается не только для украшения сада, но и для получения вкусных и полезных ягод. Он отличается высокой урожайностью и неприхотливостью в уходе, но все же требует определенных знаний и умений. В этой статье мы расскажем вам, как правильно ухаживать за крыжовником, чтобы он рос здоровым и плодоносным.

Крыжовник тоже украсит сад
Фото: крыжовник by Kpjas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Выбор места для посадки
Первое, что нужно сделать перед посадкой крыжовника — это выбрать подходящее место. Он предпочитает солнечные или полутенистые места с плодородной почвой. Также важно, чтобы вокруг кустарника было достаточно места для роста и развития корневой системы. Избегайте посадки крыжовника в низинах, где может скапливаться вода, и вблизи других кустарников или деревьев, которые могут конкурировать за питательные вещества.

2. Подготовка почвы
Перед посадкой крыжовника необходимо подготовить почву. Она должна быть рыхлой, плодородной и хорошо дренированной. Если почва кислая, то ее нужно извести или добавить древесную золу. Также можно добавить компост или перегноя для улучшения плодородия почвы.

3. Посадка кустарника
Крыжовник можно сажать как осенью, так и весной. Оптимальное время для посадки — это конец сентября или начало октября, когда почва еще теплая, но уже не такая сухая, как летом. Расстояние между кустарниками должно быть не менее 1,5 метра. При посадке не забывайте оставлять место для прополки и удобства при сборе урожая.

4. Полив и удобрение
Крыжовник нуждается в регулярном поливе, особенно в период цветения и созревания ягод. Но при этом не стоит переувлажнять почву, чтобы избежать гниения корней. Также рекомендуется удобрять кустарник органическими удобрениями весной и осенью. Это поможет ему получить необходимые питательные вещества для роста и развития.

5. Обрезка
Обрезка крыжовника — это важный этап ухода за ним. Она проводится в конце зимы или в начале весны, до начала активного роста кустарника.

Крыжовник порадует урожаем
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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