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Увеличиваем урожайность: секрет полива рассады особенным раствором

Назван лучший раствор для рассады

2:17
Садоводство

Растения — как дети, им требуется забота, внимание и правильное питание для процветания. Один из ключевых аспектов успешного садоводства — это правильный выбор методов полива.

Назван лучший раствор для рассады
Фото: unsplash.com by Francesco Gallarotti gallarotti is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Одним из таких методов является полив рассады специальным раствором, который может значительно увеличить урожайность и качество растений. Давайте рассмотрим, какие составляющие делают этот раствор таким эффективным и как его правильно применять для получения обильного урожая.

Основные компоненты.

Микроэлементы. Железо, медь, цинк, марганец и другие микроэлементы играют важную роль в обмене веществ у растений. Они необходимы для синтеза хлорофилла, ферментов и других биологически активных веществ.

Азот, фосфор и калий (NPK). Эти основные элементы являются основой для роста растений. Азот способствует формированию зелени, фосфор — корневому развитию и цветению, а калий — усилению иммунитета и устойчивости к стрессам.

Гуминовые кислоты и фульвокислоты. Эти органические соединения способствуют улучшению почвенной структуры, повышению ее фертильности и усвоению растениями питательных веществ.

Применение раствора. Правильное применение раствора играет ключевую роль в его эффективности. Вот несколько советов по его применению:

Разбавление. Раствор следует разводить в соответствии с инструкцией на упаковке. Перебор с концентрацией может нанести вред растениям.

Регулярность. Рассаду следует поливать раствором регулярно, но не избыточно. Важно избегать переувлажнения и улучшить усвоение питательных веществ.

Время полива. Оптимальное время для полива — утро или вечер, когда солнце не так ярко светит. Это позволит растениям лучше абсорбировать питательные вещества.

Обработка корней. При поливе следует уделить внимание не только надземной части растений, но и корням. Обильный полив земли вокруг корней обеспечит полноценное поглощение питательных веществ.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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