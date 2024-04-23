Эти растения хорошо растут на солнечных участках: устойчивы к засухам

Растения, хорошо чувствующие себя на солнце

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Эти растения отлично переносят засуху и растут в солнечных местах.

Фото: commons.wikimedia.org by Andy Mabbett is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Русский шалфей

Это красивое многолетнее растение с яркими пурпурными соцветиями, которые сохраняются неделями. Бонус: кролики оставляют его в покое.

Лилейник

Если вам нужен многолетник, который выживет в условиях небрежения, остановите свой выбор на лилейнике. Это крепкое растение переносит большинство типов почв и практически не требует ухода. Каждый цветок держится всего день — отсюда и название, — но их много на каждом стебле! Они бывают любой высоты и любого цвета, который вы можете себе представить, с одинарными или двойными лепестками.

Лаванда

Этому уроженцу Средиземноморья не привыкать к жаре и засухе. На самом деле он предпочитает песчаные, каменистые почвы и не любит оставаться слишком влажным. Существует множество разновидностей лаванды, поэтому обязательно выберите тот сорт, который лучше всего будет расти в вашей зоне зимостойкости растений.

Дихондра

Серебристо-зелёная листва и густой стелющийся характер делают этот однолетник эффектным наполнителем для горшков и оконных ящиков. Сажайте отдельно или в смешанных контейнерах.