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Эти растения хорошо растут на солнечных участках: устойчивы к засухам

Растения, хорошо чувствующие себя на солнце

1:21
Садоводство » Цветы

Эти растения отлично переносят засуху и растут в солнечных местах. 

Растения, хорошо чувствующие себя на солнце
Фото: commons.wikimedia.org by Andy Mabbett is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Русский шалфей

Это  красивое многолетнее растение с яркими пурпурными соцветиями, которые сохраняются неделями. Бонус: кролики оставляют его в покое.

Лилейник

Если вам нужен многолетник, который выживет в условиях небрежения, остановите свой выбор на лилейнике. Это крепкое растение переносит большинство типов почв и практически не требует ухода. Каждый цветок держится всего день — отсюда и название, — но их много на каждом стебле! Они бывают любой высоты и любого цвета, который вы можете себе представить, с одинарными или двойными лепестками.

Лаванда

Этому уроженцу Средиземноморья не привыкать к жаре и засухе. На самом деле он предпочитает песчаные, каменистые почвы и не любит оставаться слишком влажным. Существует множество разновидностей лаванды, поэтому обязательно выберите тот сорт, который лучше всего будет расти в вашей зоне зимостойкости растений.

Дихондра

Серебристо-зелёная листва и густой стелющийся характер делают этот однолетник эффектным наполнителем для горшков и оконных ящиков. Сажайте отдельно или в смешанных контейнерах.

ПЕРОВСКИЯ или РУССКИЙ ШАЛФЕЙ/ Неприхотливый многолетник / ОБРЕЗКА
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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