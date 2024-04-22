Просто волшебство: после этой подкормки пионы зацветут как бешеные

Для стимуляции роста и обильного цветения пионов необходимо внести подкормку, учитывая ключевые элементы, которые способствуют их здоровому развитию. Фосфор необходим для развития корневой системы, калий важен для обеспечения цветения и яркости цветов, а азот способствует наращиванию зелёной массы.
Для приготовления подкормки используется смесь 1 столовой ложки нитроаммофоски и 0,5 столовой ложки аммиачной селитры на 10 литров воды.
Смесь тщательно перемешивается и затем поливается под куст пиона. На один куст требуется одно ведро подкормки. Этот состав подходит для всех видов пионов, будь то травянистые или древовидные.
После того как вся влага впитается, вокруг куста обязательно наносится слой сухого перегноя в качестве мульчи, что обеспечивает двойной эффект — удобрение и защиту от пересыхания. При каждом последующем поливе к корням будет поступать дополнительное питание, пишет автор Дзен-канала "Маленькая Дача".
Если нет перегноя, можно использовать солому, торф или другие доступные материалы. После такой подкормки вы увидите, как великолепно будет процветать ваш пион — это просто волшебство.
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