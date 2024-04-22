Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Страховые организации нашли способы уменьшить расходы при ЧС
Запреты на выезд на левую полосу: что нужно знать водителям
Можно ли найти недорогие продукты с кислотами, которые будут иметь хорошее качество
Дженнифер Лопес очаровала поклонников элегантным нарядом
Неожиданный секрет популярности Александра Петрова
Дизайнер назвала три основных признака "бабушкиного" интерьера
В Сибири исследуют лазером выращенные на Кубани бариевые кристаллы
Эксперт призвал не вкладываться в китайский юань
Топ-7 причин посетить Исландию
Эту "Богатую невесту" вы захотите вырастить у себя в саду

Цветок имеет необычную форму

2:11
Садоводство » Цветы

Цветок "Богатая невеста" (лат. Calla palustris) — это растение из семейства ароидных, которое произрастает в северных регионах Евразии и Северной Америки. Оно также известно под названием "Болотный калла" или "Болотный аронник".

Этот цветок имеет необычную форму, напоминающую колокольчик или рог. Его листья имеют темно-зелёный цвет и серебристый оттенок снизу. Цветки "Богатой невесты" имеют белый или кремовый цвет и выглядят очень изящно и нежно.

Название "Богатая невеста" дано этому цветку неспроста. В древности он считался символом богатства и изобилия. В некоторых культурах он также ассоциировался с любовью и браком. В наше время "Богатая невеста" стала популярным растением для оформления свадеб и других торжественных мероприятий.

Однако, помимо своей красоты и символического значения, этот цветок обладает и целым рядом полезных свойств. В народной медицине он используется для лечения различных заболеваний, таких как простуда, головная боль, артрит и даже рак. Также "Богатая невеста" обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами.

В кулинарии этот цветок также нашел своё применение. Из него готовят вкусные и полезные блюда, такие как салаты, супы и даже десерты. Листья "Богатой невесты" можно добавлять в салаты или использовать в качестве украшения для блюд.

Однако, несмотря на все свои полезные свойства, этот цветок является ядовитым. Все его части содержат опасные для человека вещества, поэтому перед употреблением в пищу необходимо провести специальную обработку.

В природе "Богатая невеста" растёт на болотах, водоёмах и влажных лугах. Она предпочитает прохладный и влажный климат, поэтому ее можно встретить в северных регионах России, Скандинавии, Канады и США. В культуре этот цветок выращивается в садах и парках, а также используется для озеленения водоёмов.

Молочай с бело-зелёными листьями. Нарядный однолетний цветок для любого региона
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Садальский пристыдил звёзд Московского Международного кинофестиваля: полстраны в наводнениях

Станислав Садальский негативно прокомментировал торжество в честь открытия Московского Международного кинофестиваля (ММКФ).

Садальский раскритиковал праздник в честь ММКФ: "У этих тусовки"
Когда сеять бархатцы
Посев бархатцев: рассказываем, как получить яркое цветение
Вот как надо правильно доливать масло в автомобиль без вреда для двигателя
Победить проволочника помогут эти народные методы: простой поливайте этим грядки
Первые убитые и покалеченные французы едут с Украины домой Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Экс-возлюбленная Киркорова рассказала, как поп-король бросил ее посреди трассы в США
Глава "Роскосмоса": Россия близка к созданию своего пилотируемого транспортного корабля
Семена тыквы и кабачка взойдут быстрее: используйте этот метод ускорения прорастания
Семена тыквы и кабачка взойдут быстрее: используйте этот метод ускорения прорастания
Последние материалы
Какие виды пилингов можно проводить дома без опасений
Ветеринары дали ответ, почему кошки будят хозяев по утрам
Правильная посадка - ключевой момент выращивания яблонь
Как избежать дополнительной проверки автомобиля со стороны ГИБДД
В средней российской новостройке почти 19 этажей
Волочкова рассказала анекдот про эротический костюм Бабы-яги
Знакомим с томатами биколорами
Гарантированная защита жизни: преимущества и недостатки накопительного страхования
Из Архангельска в Минск будут доступны прямые рейсы
"Известия": около 75% россиян предпочитают смартфоны на Android
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников