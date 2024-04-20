Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
SecurityLab: учёные NASA изобрели безмоторный двигатель
Термическое разрушение моторного масла: почему это опасно и как избежать проблем
Прямые рейсы в Зимбабве и Намибию появятся из России
Три самые эффективные процедуры для быстрого уменьшения отека
На 49 году жизни скончался актёр Юрий Омельченко
Официальная стоимость квадратного метра в Самаре составляет 36т рублей
Рецепт салата из чечевицы с огурцами: необычное сочетание
Эксперты выделили кошачьи особенности
Раскрыты секреты хорошей формы известных турецких актёров
Что не любят змеи? Не создавайте им привлекательные условия

Как уберечь от змей дачный участок

1:29
Садоводство » Советы

Укус змеи может быть опасен для здоровья человека, поэтому следует принять меры, чтобы обезопасить себя и своих близких от встречи с этими пресмыкающимися.

Как уберечь от змей дачный участок
Фото: commons.wikimedia.org by Benny Trapp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Поддерживайте порядок на своём участке. Регулярно убирайте мусор, особенно в местах, где змеи могут прятаться: под камнями, досками, брёвнами и в других укромных уголках.

Избавьтесь от грызунов, которые могут привлекать змей. Грызуны являются пищей для змей, поэтому, если на вашем участке много грызунов, змеи могут быть более активными. Следите за состоянием вашего участка. Регулярно проверяйте наличие трещин, нор и других отверстий, через которые змеи могут проникнуть на ваш участок.

Закройте или заделайте такие отверстия, чтобы змеи не могли проникнуть внутрь. Используйте ограждения. Установите их вокруг вашего участка, чтобы змеи не могли проникнуть на вашу территорию. Ограждение должно быть достаточно высоким, чтобы змеи не могли перелезть через него. Не создавайте условий для обитания змей. Не оставляйте на участке кучи мусора, листьев и веток, которые могут служить укрытием для змей.

Будьте осторожны при работе на участке. Работайте в закрытой обуви и одежде, чтобы защитить себя от укусов змей. Если вы заметили змею на своём участке, не пытайтесь её поймать или убить.

Как избавиться от змей на участке. Быстрый и эффективный метод
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце

Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.

Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Атаки с флангов в Часов Яре, враг продолжает убивать мирных граждан РФ Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Последние материалы
Пять заблуждений о средствах для кожи при атопическом дерматите
Рагу из дикого риса с грибами: побалуйте себя оригинальным блюдом
Режиссёр Майкл Мохан возмутился русским названием фильма "Омен. Непорочная"
Как отличить поддельное моторное масло от оригинала: советы экспертов
Оживляем газон весной: пошаговая инструкция
Просмотр контента перед сном плохо сказывается на качестве сна
Тренер Новиков рассказал, как улучшить прыжок в баскетболе
Зеленский сообщил, что ввода западных войск на Украину не будет
Как приготовить смесь из мёда и чеснока для лечения простуды
Названа страна с самыми популярными котами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников