Что не любят змеи? Не создавайте им привлекательные условия

Как уберечь от змей дачный участок

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Укус змеи может быть опасен для здоровья человека, поэтому следует принять меры, чтобы обезопасить себя и своих близких от встречи с этими пресмыкающимися.

Фото: commons.wikimedia.org by Benny Trapp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Поддерживайте порядок на своём участке. Регулярно убирайте мусор, особенно в местах, где змеи могут прятаться: под камнями, досками, брёвнами и в других укромных уголках.

Избавьтесь от грызунов, которые могут привлекать змей. Грызуны являются пищей для змей, поэтому, если на вашем участке много грызунов, змеи могут быть более активными. Следите за состоянием вашего участка. Регулярно проверяйте наличие трещин, нор и других отверстий, через которые змеи могут проникнуть на ваш участок.

Закройте или заделайте такие отверстия, чтобы змеи не могли проникнуть внутрь. Используйте ограждения. Установите их вокруг вашего участка, чтобы змеи не могли проникнуть на вашу территорию. Ограждение должно быть достаточно высоким, чтобы змеи не могли перелезть через него. Не создавайте условий для обитания змей. Не оставляйте на участке кучи мусора, листьев и веток, которые могут служить укрытием для змей.

Будьте осторожны при работе на участке. Работайте в закрытой обуви и одежде, чтобы защитить себя от укусов змей. Если вы заметили змею на своём участке, не пытайтесь её поймать или убить.