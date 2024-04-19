Адаптация будет успешная: говорим о пересадке рассады на новое место

Как подготовить рассаду к пересадке на грядки

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Перед пересадкой рассады на грядки необходимо выполнить несколько важных шагов, чтобы обеспечить её успешную адаптацию и рост на новом месте.

Фото: unsplash.com by Francesco Gallarotti gallarotti is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

1. Выберите правильное время для пересадки. Рассаду следует пересаживать на грядки в период, когда прошли последние заморозки и почва прогрелась до 10-12 градусов. Это обычно приходится на конец весны или начало лета.

2. Подготовьте грядки. Перед пересадкой необходимо подготовить грядки, прополоть их от сорняков и хорошо пролить водой. Также можно добавить в почву компост или перегной для улучшения ее плодородия.

3. Подготовьте рассаду. Перед пересадкой рассаду нужно хорошо полить, чтобы земля была влажной. Также стоит обрезать сильно вытянутые стебли и удалить поврежденные листья.

4. Пересадите рассаду на грядки. Сделайте небольшие углубления в почве и аккуратно поместите рассаду в них, прикрыв корни землей. Расстояние между растениями должно быть достаточным для их нормального роста и развития.

5. Полейте рассаду после пересадки. После пересадки рассаду нужно хорошо полить, чтобы земля хорошо утрамбовалась вокруг корней и растения получили достаточно влаги для роста.

6. Обеспечьте рассаде защиту. Чтобы рассада успешно прижилась на новом месте, ей необходимо обеспечить защиту от солнца и ветра. Можно использовать садовый агроволокно или создать временный теплицу из пластиковых бутылок.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете успешно подготовить рассаду к пересадке на грядки и обеспечить ее здоровый рост и развитие. Помните также о регулярном поливе и уходе за растениями, чтобы получить богатый урожай.