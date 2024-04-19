Это органическое удобрение есть на каждой кухне: начните применять в саду

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Как использовать луковую шелуху на участке

1:43
Садоводство » Советы

Луковая шелуха - прекрасное органическое удобрение для растений. Рассказываем, как её использовать в саду. 

Как использовать луковую шелуху на участке
Фото: commons.wikimedia.org by Spedona is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Добавление в почву при посадке рассады. Перед высадкой рассады можно внести луковую шелуху в лунки и тщательно перемешать с землёй. При разложении в почве она способствует росту полезной микрофлоры, что снижает риск заболеваний растений. Также это отпугивает вредителей, таких как медведки, слизни и проволочники.

Приготовление отвара. Для приготовления отвара залейте две горсти шелухи ведром тёплой воды и доведите до кипения на слабом огне. Прокипятите еще 5 минут, снимите с огня, накройте крышкой и настаивайте не менее 4 часов. Растворите два литра процеженного отвара в ведре воды комнатной температуры. Этот раствор можно использовать для орошения огуречных посадок при пожелтении листьев, а также для полива тыквенных культур, капусты, томатов, моркови и репы. Добавление мыла делает раствор эффективным против различных вредителей, таких как тли, колорадский жук, паутинный клещ и яблонная плодожорка.

Использование настоя. Настой из луковой шелухи помогает бороться с ложной мучнистой росой на огуречных грядках и бактериальным раком томатов. Для приготовления залейте 250 грамм измельченной шелухи ведром холодной воды и дайте настояться в течение 4 суток. Процедите и используйте для опрыскивания растений. Повторяйте процедуру три раза с интервалом в 5 дней. 
 

ЧТО ТВОРИТ ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА В САДУ И ОГОРОДЕ! Никогда не выбрасывайте луковую и чесночную шелуху
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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