Зачем регулярно менять землю в комнатных цветах

Говорим почему важно заменять землю цветам

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Регулярная замена земли в комнатных цветах является важным и необходимым процессом для поддержания здоровья и красоты растений. Многие люди, занимающиеся выращиванием комнатных цветов, часто задаются вопросом: зачем нужно менять землю в горшках? Давайте разберёмся в этом вместе.

Фото: commons.wikimedia.org by André Karwath is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Во-первых, земля в горшке является основой для роста и развития растения. Она содержит необходимые питательные вещества, воду и воздух, которые обеспечивают нормальное функционирование корневой системы. Однако, со временем эти вещества исчерпываются, а земля становится плотной и неспособной к проникновению воздуха и воды. Это может привести к задыханию корней и затормозить рост растения.

Кроме того, в процессе роста растения выделяет вредные вещества, которые остаются в земле и могут накапливаться со временем. Это может привести к различным заболеваниям растения и ухудшить его внешний вид. Поэтому, регулярная замена земли позволяет избежать накопления вредных веществ и сохранить здоровье растения.

Кроме того, земля в горшке может быть заражена вредителями, такими как грибки, бактерии и насекомые. Они могут привести к гибели растения или его ослаблению. Поэтому, меняя землю в горшке, мы избавляемся от возможных вредителей и предотвращаем их повторное появление.

Также регулярная замена земли способствует улучшению внешнего вида растения. Старая земля может выглядеть уставшей и плохо держать форму горшка. При замене земли, растение получает свежую и питательную почву, что положительно сказывается на его внешнем виде.

Наконец, замена земли в горшке - это отличный способ провести профилактику заболеваний растения. При замене земли мы можем обнаружить проблемы с корнями, такие как гниль или пересыхание. Вовремя выявленные проблемы могут быть легко устранены, что позволит сохранить здоровье и красоту растения.