Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт дал рекомендации туристам-новичкам
Страны G7 заявили о решимости добиться от России выплаты компенсации Украине
Суп из батата со специями: для поднятия иммунитета
Как определиться с выбором лака для волос
Яна Рудковская обратилась со словами благодарности к Диме Билану
Боец ВСУ Погребняк сдался после прочтения сброшенной с дрона записки
"Джеймс Уэбб" помог понять причину полярных сияний на коричневом карлике W1935
В Германии схватили двоих по подозрению в работе на российские спецслужбы
Россиянка Ермилова: Я не живу вместе с миллиардером Хаубом
Для полноценного развития и хорошего урожая. Говорим как сажать перец

Какое расстояние должно быть между перцами

2:22
Садоводство » Овощи

Перцы — это один из самых популярных и любимых овощей в мире. Они используются в различных блюдах, придают им яркий вкус и аромат. Но многие люди задаются вопросом: какое расстояние должно быть между перцами при выращивании?

Какое расстояние должно быть между перцами
Фото: flickr.com by Harvey Barrison is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Перцы относятся к капустным растениям и имеют довольно большие размеры. Поэтому, чтобы они могли полноценно развиваться и давать хороший урожай, необходимо соблюдать определенное расстояние между ними.

Первое, на что нужно обратить внимание, это тип перца. Существует несколько видов перцев: сладкий, острый, горький и декоративный. Каждый из них имеет свои особенности и требует разного расстояния между растениями.

Для сладкого перца оптимальное расстояние между растениями составляет 30-40 см. Это позволит растениям иметь достаточно места для роста и развития корневой системы. Если вы сажаете острый перец, то расстояние между растениями должно быть больше — 40-50 см. Это связано с тем, что острый перец имеет более мощную корневую систему и требует больше питательных веществ.

Горький перец, как правило, имеет более крупные плоды, поэтому для него необходимо большее расстояние между растениями — 50-60 см. Это позволит растениям не конкурировать за питательные вещества и даст возможность развиваться без проблем.

Декоративный перец, как следует из названия, выращивается в основном для декоративных целей. Он имеет маленькие плоды и может быть высажен на расстоянии 20-30 см друг от друга.

Также стоит учитывать, что расстояние между растениями может зависеть от способа выращивания. Если вы выращиваете перцы в открытом грунте, то расстояние должно быть больше, чем при выращивании в теплице. В теплице растения получают больше питательных веществ и не нуждаются в таком большом пространстве.

Важно помнить, что соблюдение оптимального расстояния между перцами не только обеспечит хороший урожай, но и поможет избежать возможных заболеваний и вредителей. Слишком близко расположенные растения могут стать источником заражения для друг друга.

Перцы любят тесноту - схема посадки перца в теплицу
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино Дмитрий Плотников Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Последние материалы
Эксперт дал рекомендации туристам-новичкам
Страны G7 заявили о решимости добиться от России выплаты компенсации Украине
Суп из батата со специями: для поднятия иммунитета
Как определиться с выбором лака для волос
Яна Рудковская обратилась со словами благодарности к Диме Билану
Боец ВСУ Погребняк сдался после прочтения сброшенной с дрона записки
"Джеймс Уэбб" помог понять причину полярных сияний на коричневом карлике W1935
В Германии схватили двоих по подозрению в работе на российские спецслужбы
Россиянка Ермилова: Я не живу вместе с миллиардером Хаубом
Пропадает орхидея? Не паникуйте!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников